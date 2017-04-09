Kayserispor - Osmanlıspor (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Osmanlıspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Ligde 27 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattının 5 puan üstünde bulunan Kayserispor'un bu maçı, kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor, Rizespor ve Adanaspor'u da yakından ilgilendiriyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

KAYSERİSPOR: 0 - OSMANLISPOR: 0

Takımların kadroları şöyle:

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Larrys Mabiala, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana-Biyik, Samba Sow, Raheem Lawal, Güray Vural, Deniz Türüç, Silvestre Varela, Welliton

Yedekler: Ali Ahamada, Douglao, Efe Halil Özarslan, Alain Traore, Landry N'Guemo, Erdem Beytaş, Umut Bulut

OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Luiz Carlos, Umar Aminu, Adam Maher, Thievy Bifouma, Pierre Webo

Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Koray Altına, Muhammed Bayır, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Sinan Kurt