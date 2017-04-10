Başarısız değiliz

Giriş Tarihi: 10.4.2017
Başarısız değiliz

Emekli olmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam, “Fenerbahçe’nin başarısız olduğunu söyleyenlere katılmıyorum. Sadece bir takım şampiyon oluyor. Diğerleri ikincilik için mücadele ediyor. Bu kadroyla Avrupa’da fena gitmedik” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrası önemli bir galibiyet aldıklarını aktarırken, ilginç açıklamalara imza attı. İşte satır başları:
Akhisar iyi organize olan ve topun arkasında kalabalık duran bir takım. Başakşehir'i ligde yendiler, kupada zorladılar. Zor bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz.
Oyuncu değiştirmedim çünkü öne geçtikten sonra organizasyonumuzu değiştirmemize gerek yoktu. İnsanların şunu anlaması gerekiyor: Karşımızda bir rakip var ve tüm riskleri almış durumdalar. O dakikalarda hücuma yönelik değişiklik yaparsanız, bir anlamı olmaz. Volkan Şen'i alacakken ikinci golü attık. Skor 1-1 gitseydi oyuncu değiştirirdim.
Fenerbahçe başarısız değil. Başarısız söylemlerine katılmıyorum. Sadece bir takım şampiyon olur. Diğerleri ikincilik için mücadele eder. Bu kadroyla Avrupa'da fena gitmedik. Ligde son haftalarda önemli galibiyetler aldık. Başarısız olduğumuzu söyleyenler kadar hayal kırıklığına uğramış değilim.
Beşiktaş şampiyon olursa derbide onları alkışlar mıyım, bilmiyorum. Ama gider teknik direktörlerinin elini sıkar ve tebrik ederim. Çünkü onlar adına büyük başarı.
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Başarısız değiliz
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