Başarısız değiliz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat
, Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrası önemli bir galibiyet aldıklarını aktarırken, ilginç açıklamalara imza attı. İşte satır başları:
Akhisar
iyi organize olan ve topun arkasında kalabalık duran bir takım. Başakşehir'i ligde yendiler, kupada zorladılar. Zor bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz.
Oyuncu
değiştirmedim çünkü öne geçtikten sonra organizasyonumuzu değiştirmemize gerek yoktu. İnsanların şunu anlaması gerekiyor: Karşımızda bir rakip var ve tüm riskleri almış durumdalar. O dakikalarda hücuma yönelik değişiklik yaparsanız, bir anlamı olmaz. Volkan Şen'i alacakken ikinci golü attık. Skor 1-1 gitseydi oyuncu değiştirirdim.
Fenerbahçe
başarısız değil. Başarısız söylemlerine katılmıyorum. Sadece bir takım şampiyon olur. Diğerleri ikincilik için mücadele eder. Bu kadroyla Avrupa'da fena gitmedik. Ligde son haftalarda önemli galibiyetler aldık. Başarısız olduğumuzu söyleyenler kadar hayal kırıklığına uğramış değilim.
Beşiktaş
şampiyon olursa derbide onları alkışlar mıyım, bilmiyorum. Ama gider teknik direktörlerinin elini sıkar ve tebrik ederim. Çünkü onlar adına büyük başarı.