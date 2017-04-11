Galatasaray dağıldı: 4-0

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı Adebayor'un 3, Pektemek'in 1 golüyle 4-0 mağlup etti. Galatasaray taraftarı yönetimi istifaya çağırdı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 73 Holmen), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 76 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya (Dk. 67 Podolski), Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues (Dk. 67 Sneijder), Eren Derdiyok

Goller: Dk. 11, 44 ve 57 Adebayor, Dk. 86 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 56 Yasin Öztekin, Dk. 82 Josue (Galatasaray), Dk. 70 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan kornere gitti.



33. dakikada savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



38. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadiahmetovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.





Galatasaray taraftarı maç esnasında sık sık yönetimi istifaya çağırdı



41. dakikada Hadziahmetovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bajic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



45+2. dakikada Castro'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmada Ahmet Çalık'ın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Visca gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mossoro'nun pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, top ters direk dibinden dışarıya gitti.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ahmet Çalık'ı geçip ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Visca yakın mesafeden şutunu attı. Kaleciden sekerek yükseklik kazanan topu Adebayor kafa ile ağlarla buluşturdu: 3-0.

68. dakikada Mossoro ile paslaşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

86. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Mustafa Pektemek, ceza sahası dışına çıkan kaleci Muslera'yı geçti. Mustafa, ceza sahasında Chedjou'yu da geçip topu boş kaleye yolladı: 4-0.

Mücadele, Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadro tercihi dikkati çekti. Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 4-0 kazanılan Adanaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Galatasaray'ın Adanaspor maçı 11'inde yer alan Luis Cavanda ve Lukas Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının yedekleri arasında yer aldı. Adanaspor maçına yedekler arasında çıkması sürpriz olarak görülen Wesley Sneijder, Medipol Başakşehir önünde de yine kulübede tercih edildi. Takımın bir diğer yıldız ismi Lukas Podolski de Tudor'un ilk 11 tercihleri arasına giremedi.

BRUMA VE CHEDJOU TAKIMA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları geçen Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou formasına kavuştu. Topuğundaki sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında oynayamayan Chedjou'nun yanı sıra Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Adanaspor maçını kaçıran Bruma, ilk 11'de sahaya çıktı.





Maç öncesi Başakşehir tribünleri



TEK FORVET EREN DERDİYOK

Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında savunma ve orta sahayı kalabalık tutup tek forvete döndü. Galatasaray müsabakaya Muslera, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedekleri ise Cenk Gönen, Sneijder, Podolski, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, De Jong ve Cavanda'dan oluştu.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya çıkardı. Turuncu-lacivertli ekipte, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden İrfan Can Kahveci ilk 18'e giremezken, Ferhat Öztorun ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine, sarı kart cezasını dolduran Emre Belözoğlu ile Alparslan Erdem forma giydi.





Maçı izleyenler arasında Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat da vardı.

ADVOCAAT TRİBÜNDE

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, maçı tribünden takip etti. Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli futbol takımının idari menajeri Hasan Çetinkaya ile geldiği 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmayı izledi.



BAŞAKŞEHİR'DE DEVLER LİGİ MÜZİĞİ

Turuncu-lacivertli takımın aldığı bu galibiyetin ardından stat hoperlörlerinden Devler Ligi'nin müziği çaldı. Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Eğer Medipol Başakşehir kalan haftalarda yerini korursa, Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.