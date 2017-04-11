SABAH Spor yazarları M. Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ahmet ÇAKAR
Defol git Tudor!
Neymiş efendim, Juventus'ta uzun yıllar oynamış, boyu posu varmış, müthiş bir karizmaya sahipmiş.
Yemişim senin Juventus kariyerini de, fiziğini de, karizmanı da... Önce sana kapısını açan Karabükspor'u zengin bir koca bulduğunda yuvasını yıkıp evi terk eden bir kadın gibi sattın ve bir gecede Galatasaray
'la anlaştın. Sonra Galatasaray'ı deneme tahtasına çevirdin.
Sezonun bitmesine yakın geldin, futbolculara manasız fizik yüklemeleri yaparak takımın tüm kimyasını rezil ettin.
Elinde zaten kalitesi Galatasaray'a yakın birkaç yıldızın varken, onları da dün gece maç 3-0 olana dek kulübede oturttun. Eğer bir takımda Sneijder ve Podolski varsa ve sakatlıkları ya da cezalı durumları yoksa oynarlar kardeşim! Sanki ilk 11'de oynayanlar dünya yıldızları. TFF 1.
Lig takımlarında böyle çok fazla oyuncu var.
Igor Tudor, sen bir futbol cahilisin
. Üstelik yıldız sevmeyen, kompleksli bir eski futbolcusun.
Bak dikkat et, teknik direktör diyemiyorum çünkü sen teknik direktör olarak son derece sıradan takımlarda çalıştın ve başarılı olamadın. Bence sen teknik direktörlüğü bırak, git at yarışlarında at kondisyonerliği yap.
Koskoca Galatasaray kendi tarihinin en rezil maçlarından birini oynadı. Bir tek gol pozisyonları yok. İki pası yapamıyorlar. Top rakipteyken Başakşehir, Galatasaray'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Maç 4-0 bitti ama pekala 6-7 olabilirdi.
Şimdi soruyorum, dün geceki ilk 11'de Beşiktaş takımında kaç Galatasaraylı oynar? Maç 3-0 olmuş, maçın bitimine 15-20 dakika var, Podolski ve Sneijder'e 'ısın' diyorsun.
O anda her ikisinin de suratından düşen bin parça...
İçlerinden sana sövüyorlar ama hata yapmamak için trip yapmayıp oyuna girdiler.
Şimdi Dursun Özbek'e soruyorum; bu Tudor'da ne gördünüz de tutup Galatasaray'a getirdiniz? Hajduk Split, PAOK ve Karabük çok büyük takımlar mı ki bu adamı alıp Galatasaray'a hoca yaptınız?
Üstelik dün geceki maç ikincilik için son derece hayati bir maçtı ama görünen o ki Galatasaray üçüncü bile olamayacak. Ruhu gitmiş, deneme tahtasına dönmüş, kimin ne yaptığı belli olmayan bir kadavra görünümündeler. Sonuçta Başakşehir ikinciliği büyük oranda sağlamış görünüyor. Tebrikler Başakşehir ve tebrikler sıfır hatayla maç yöneten Cüneyt Çakır... Yazıklar olsun Igor Tudor!