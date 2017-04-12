ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
Adebayor, Başakşehir'den ne kadar kazanıyor?
Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda?
BASKETBOL
EuroCup’ta tarihi final
Türk basketbolu, Avrupa'da 6. kupasına kavuşuyor
Celtics, Doğu liderliğine çok yakın
TÜM SPORLAR
F1’in İstanbul aşkı
Cilic: İstanbul heyecan verici
Haber hattı
TRANSFER
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
Sneijder Fenerbahçe'ye...
Yusuf Şimşek'in yerine o geldi
SPOR MAGAZİN
Bu çalımdan sonra futbolu bıraktı
Şükran Ovalı'nın paylaşımı Asena Atalay'ı çıldırtacak
Amine Gülşe'nin nişan yüzüğü göründü
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Güzel oyucu Büşra Pekin'in şaşırtan değişimi
Yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
İçerde dizisinin çekimlerinde skandal!
Kate Middleton bu kez şaşırttı
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Diyarbakır'da bir terörist ölü ele geçirildi
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti
Meğer Kılıçdaroğlu'nun hakkını yemişiz
Bakan Soylu: Diyarbakır'daki patlama terör saldırı
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
4C'lilere müjde! O paralar ödeniyor
THY'den 'yasak' için ek önlemler
Vatandaş fazlasını satıp para kazanabilecek
Başbakan Yıldırım’dan bankalara mesaj: Tepelerindeyiz
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Tekirdağ'da fabrikada patlama!
Göldeki cesetten dram çıktı!
Cezasının bitmesine 2 yıl kala hapisten kaçtı
Fatih'te gecekondu yangını
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Afganistan'da DEAŞ karakola saldırdı
Stockholm teröristi hakkında soru işaretleri artıyor
Trump'tan Suriye açıklaması!
United Havayolları özür diledi
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Onların bu halini daha önce hiç görmeden...
Kim Milyoner Olmak İster? 665. bölüm sorular ve cevapları
Doğanın ilginç yüzü!
Dizüstü bilgisayarların gerçek pil ömürleri belli oldu
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Senegalli gencin Erdoğan sevgisi
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gavur toprağında esir olamam
SPOR
Melo’dan 4-0 tepkisi
Felipe Melo yenilgi sonrası isyan etti!
Erman Toroğlu: Ben bu kadar rezil bir Galatasaray görmedim
SAĞLIK
Diş yüzeyi temizliği neden yapılmalıdır?
Ortodontik tedavi nedir, her yaşta yapılabilir mi?
Atv Haber gıda terörünün izinde!
KOMİK
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
Muzip nineden sulu şaka!
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2017
10:24
Güncelleme Tarihi: 12.4.2017
10:27
F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de
Gregory van der Wiel...
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz