Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 10:27
Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!

F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de Gregory van der Wiel...

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Fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!
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