Madrid ekipleri Şampiyonlar Ligi'nde güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.



İspanyol ekip Atletico Madrid, Vicente Calderon'da ağırladığı İngiliz Leicester City'yi, Antoine Griezmann'ın 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1 - 0 mağlup etti.



Bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid de, deplasmanda Alman Bayern Münih'i 2 - 1 yendi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47. ve 77. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise 25. dakikada Arturo Vidal'dan geldi. Arturo Vidal, 45. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.



Öte yandan Alman ekibinden Javi Martinez, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu arada Almanya'da yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.



Dün oynanan turun diğer maçında ise Juventus, sahasında Barcelona'yı 3 - 0 yenmişti.