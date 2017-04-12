Madrid ekipleri Şampiyonlar Ligi'nde güldü

Giriş Tarihi: 12.4.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 23:48
Madrid ekipleri Şampiyonlar Ligi'nde güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde; , 'i 2-1, Atletico Madird, 'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

İspanyol ekip , Vicente Calderon'da ağırladığı İngiliz 'yi, Antoine Griezmann'ın 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1 - 0 mağlup etti.

Bir diğer İspanya temsilcisi de, deplasmanda Alman 'i 2 - 1 yendi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47. ve 77. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise 25. dakikada Arturo Vidal'dan geldi. Arturo Vidal, 45. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.

Öte yandan Alman ekibinden Javi Martinez, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu arada Almanya'da yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

Dün oynanan turun diğer maçında ise Juventus, sahasında Barcelona'yı 3 - 0 yenmişti.


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Madrid ekipleri Şampiyonlar Ligi'nde güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz