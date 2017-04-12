Mucize adam

Hikaye 29 yıl öncesinden... Afrika'da Togo'da bir çocuk. Daha 4 yaşında. Doğduğu günden itibaren ilk adımlarını gözleyen ailesi yürüyemeyen çocukları için derman arıyorlar.
Nijerja'ya, Gana'ya doktorlara götürüyorlar. Çare bulunamıyor. Annesi; "Artık tek çare dua etmek" diyor. Çocuğu kucağına alıyor ve kiliseye gidiyor. Rahip, annesine yedi gün dua etmesi gerektiğini söylüyor. Kadın yedi gün dua ediyor. Kilisenin önünde top oynayan çocuklardan biri topa abanıyor, top kilisenin kapısından içeri giriyor. Dua eden kadının dizinin dibinde oturan çocuk, topu görünce ayağa kalkıyor ve topa doğru yürümeye başlıyor. Adebayor, hayatının ilk adımını o gün atıyor.
Yıllar sonra bir televizyon programında çocukluğunu anlatırken, "İnanılmaz geliyor ama doğru. Futbol benim kaderimmiş" diyor.
ÖZ AİLESİ KENDİ HANÇERİ OLDU
İki yıl önce Facebook'ta ailesini hedef alan bir mektup yazan Adebayor
'un o satırlarına bakalım: "17 yaşında kazandığım ilk parayla aileme ev aldım. Kızım olduğunda annemi aradım, yüzüme telefonu kapadı. Defalarca iş yapabilmesi için para verdim ama iş kurmadı bile. Kız kardeşime 1.2 milyon dolar verip Gana'da ev aldım.
Evi kiraladığını ve üvey kardeşim Daniel'i kovduğunu gördüm. Kardeşim Kola, 25 yıldır Almanya'da. Eğitimini üstlendim, iş kurmak için kaç kez sermaye aldığının sayısını unuttum. Diğer kardeşim Rotimi'yi, Fransa'da futbol akademisine yazdırdım, birkaç ay içinde 27 arkadaşından 21 cep telefonu çaldı. 2005'te hepsini topladım ve ne istediklerini sordum. Birer ev yaptırmamı ve aylık maaş istediler." Adebayor daha sonra Didier Drogba'nın kapısını çaldı. Afrika kıtasının yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan eski G.Saraylı golcünün cevabı, "Baba" filminin repliklerini aratmamıştı: "Emmanuel, seni ne mutlu edecekse, neden keyif alacaksan onu yap ve yaşantından ödün verme. Ailenin bireylerine de iş bulmalarını söyle."
TARANAN OTOBÜSTEN ZOR KURTULDU
Adebayor'u 15 yaşında Togo'da Fransız Metz kulübü keşfediyor. Takımın Superman'i oluyor ama 13 golü küme düşen Metz'e yetmiyor.
Monaco 13 sezon önce iyi takım, Adebayor'u transfer ediyorlar ve o sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıyorlar. Karşılarındaki takım Mourinho yönetimindeki Porto. Adebayor yedek kalıyor ama yıllar sonra Mourinho, onu R.Madrid'e kiralık olarak transfer ediyor.
Biraz "arıza" futbolcu Adebayor, yönetilmesi kolay değil, 1.91'lik boyuyla hedef santrfor ama kadife bileklere de sahip. İyi para kazanıyor. Manchester City onu eski kulübü Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a kiraladığında aslında podyumda bir basamak aşağıya düşüyor
2010'da Afrika Kupası'nda Angola'ya giderken Angola Gerillaları adlı grup Togo Milli Takımı'nın otobüsünü tarıyor, ikisi futbolcu dokuz kişi yaralanıyor. Adebayor da o otobüsteydi ve o günü hiç unutmadı.
ADEBAYOR AVRUPA BASINININ GÜNDEMİNE OTURDU
Adebayor'un Galatasaray'a attığı 3 gol, Avrupa medyasında da büyük yankı buldu.
France Football her hafta yayınlandığı en başarılı Afrikalı futbolcular listesinin ilk sırasında bu hafta Adebayor'a yer verdi. İşte o manşetler:
Sports (Fransa):
Adebayor, Türk gibi güçlü Fotbollskanalen (İsveç): Adebayor Galatasaray'ı hat-trickle küçük düşürdü.
Deutsche Welle (Almanya):
Adebayor yeniden kanatlandı.
Marca (İspanya):
Başakşehir şampiyonluk rüyasını Adebayor ile sürdürdü.
The Telegraph (İngiltere):
Adebayor, üç golünü Bergkamp ve Henry'ye adadı.