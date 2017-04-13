taraftarları sokaklarını inletti!

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Giriş Tarihi: 13.4.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 17:21
Beşiktaş taraftarları Lyon sokaklarını inletti!

taraftarları maç öncesi sokaklarını adeta Vodafone Arena ve çevresine çevirdi.

i çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi 'la deplasmanda karşılaşacak olan 'ı desteklemek üzere maçın oynanacağı kente giden taraftarlar tezahüratları ve meşaleleri ile sokaklarda ilgi odağı oldu.

Lyon sokaklarını inleten ve yaktıkları meşaleler ile Fransızların bile kendilerine dönüp bakmasını sağlayan Beşiktaş taraftarları maç öncesi takımlarına moral aşıladı.

İşte o görüntüler...

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Beşiktaş taraftarları Lyon sokaklarını inletti!
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