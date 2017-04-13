Beşiktaş taraftarları Lyon sokaklarını inletti!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Lyon'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ı desteklemek üzere maçın oynanacağı kente giden taraftarlar tezahüratları ve meşaleleri ile sokaklarda ilgi odağı oldu.

Lyon sokaklarını inleten ve yaktıkları meşaleler ile Fransızların bile kendilerine dönüp bakmasını sağlayan Beşiktaş taraftarları maç öncesi takımlarına moral aşıladı.

İşte o görüntüler...