Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransızlar sahaya indiyse...

Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi çıkan olaylar ve tribünlerin sahaya girmesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi.

Beşiktaş Lyon maçı başlamadan önce yorum yapan Erdoğan, sahada yaşanan olaylara ilişkin, "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş Quaresma hariç ful kadro sahada. Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş, iyi de bir kadroları var. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Bu kadro ile 'Beşiktaş gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse rövanşında gereği yapılır inşallah. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder" diye konuştu.