Fenerbahçe satmaya hazır

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 11:19
Fenerbahçe satmaya hazır

Fenerbahçe, transfer bütçesi oluşturmak için para yapabilecek ne kadar oyuncusu varsa satmaya hazır.

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Fenerbahçe satmaya hazır
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