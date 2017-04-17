Lazio'nun hedefi: Enes Ünal!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da Sportif Direktör Igli Tare, Manchester City ile Enes Ünal için transfer masasına oturmaya hazırlanıyor.

SEZON SONU İÇİN TEKLİF HAZIRLANDI

İddiaya göre, gelecek sezon Ciro Immobile'nin yanına ikinci bir forvet arayan Lazio listesine Enes Ünal'ı aldı. Roma kulübü, bonservisi Manchester City'de bulunan, kiralık olarak formasını giydiği Twente'de attığı 17 lig golü ile adeta fırtına gibi esen Enes Ünal için İngiliz ekibi ile masaya oturmayı planlıyor.

ENES ÜNAL GOLLERİYLE PARLIYOR

BURSASPOR'DAN BU YANA TAKİP EDİYORLAR

2014 yılından bu yana Enes'i takip eden Tare'nin bu transferle bizzat ilgilendiği vurgulandı. Ancak City'nin ilk aşamada oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Enes'in gelecek sezon başı kampına alınacağı ve kararın yeni sezon öncesi verileceği vurgulandı.

1997 doğumlu Enes Ünal bu sezon Twente ile 30 maça çıktı. 18 gol atan milli forvet 4 de asist kaydetti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler