- maçı öncesi büyük sürpriz

Giriş Tarihi: 18.4.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 17:52
Beşiktaş - Lyon maçı öncesi büyük sürpriz

Tarihi Beşiktaş - Lyon maçı öncesinde Lyon'un kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş - Lyon maçı öncesi büyük sürpriz
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