Sneijder’e moral Lens’e kilit

Süper Lig'de son çıktığı maçta Başakşehir'e 4-0 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bırakan Galatasaray'ın kaostan çıkması için derbiyi kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında alınacak bir yenilgide başta başkan Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör İgor Tudor'un kulüpteki kaderi artık pamuk ipliğine bağlı olacak.
Derbi galibiyeti halinde ise Hırvat hoca koltuğunu sağlama alacak, başkan Özbek ve yönetimin üzerindeki erken seçim baskısı azalacak. İşte Florya'dan Arena'ya Fenerbahçe derbisi aşkına alınan önlemler şunlar:
CAROLE FORMAYI ALIYOR
Başakşehir maçında kulübede olan Sneijder
-Podolski ikilisini Tudor derbiye özel olarak hazırlıyor. Sakatlığını atlatan Carole'un de sol bekteki formasını Linnes'ten geri alması bekleniyor. F.Bahçe'nin korner ve orta şeklinde kullanılan serbest vuruşlardan bulduğu golleri dikkate alan Hırvat hoca, videoanalizlerle takıma rakiplerini ezberletiyor. Lens'e de kanatlarda ikili sıkıştırma provası yapılıyor.
ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ
Cumartesi günü idmanı
Florya'da
izleyen başkan
Dursun Özbek
bu hafta tekrar tesislere
moral ziyaretine
gelecek ve Fenerbahçe
derbisine özel olarak
takıma verilecek primleri
açıklayacak. Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününde yerini alacağı derbide sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerine pankart ve müziklerle 4'üncü yıldız göndermesinde bulunacak.
KARA KARA DÜŞÜNÜYOR
Derbi öncesi Florya turlarını sıklaştıran Başkan Dursun Özbek, bir yandan futbolculara moral verirken bir yandan kara kara düşünüyor.
İLK DİLİM KAPTAN SELÇUK'TAN
39 yaşına giren Teknik Direktör Tudor'un doğum günü Florya'da kutlanırken, ilk pastayı Selçuk yedirdi.
GALATASARAY DERBİDE FAVORİ
?Ligdeki üçüncülük mücadelesini etkileyecek G.Saray-F.Bahçe derbisinin İddaa oranları açıklandı. Galibiyeti için 2.10 oran verilen Cimbom, favori gösterilirken F.Bahçe'ye verilen oran ise 2.45 oldu. Beraberlik oranı ise 3.10 olarak belirlendi. Bu arada İddia Risk Yönetimi, G.Saray ve F.Bahçe'nin şampiyonluk oranlarını kapattı. Beşiktaş'ın oranı 1.05 olurken Başakşehir'e 4.00 oran veriliyor
TARAFTARIN İLGİSİ BU SEFER ZAYIF
Galatasaray yönetiminin pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında TT Arena'da kapalı gişe hedefine taraftarlar beklenen karşılığı şimdilik vermedi. Sezon başında 17 bin kombine satan sarı-kırmızılı kulüpte şu an Fenerbahçe maçı için sadece 14 bin bilet satıldı. 4 gün kalan derbide tribünlerde 40 bin civarında taraftarın olması bekleniyor.