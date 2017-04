Marcelo’nun yokluğu sorun yaratır

Lyon'un takım bütünlüğü yok. Önü başka, arkası başka. Umarım hücum gücü değil, savunma zaafları ortaya çıkarAvrupa kupalarındaki son temsilcimiz Beşiktaş, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi yarı finaline çıkmanın eşiğinde… Kupa 2'ye ve Stockholm'deki finale gözünü diken Şenol Güneş'in talebeleri, şansını İstanbul'a taşıyan bir sonuç alsa da tur ortada ve saha içi kadar dışı da konuşulan olayların gölgesinde maça çıkacak. Yarınki maç öncesinde, dev maçın her iki boyutunu da enine boyuna tartıştı.Maç önü yapılacak değerlendirmelerde bir şeyler söylemek kolay değil.Bunlar maçın gidişatını etkiler. Yani daha güçlü bir kadro avantaj değil. Marcelo 'nun olmayışı, kağıt üstünde Beşiktaş'ı çok etkiler. Çünkü Marcelo devamlılığı olan bir denge oyuncusu Beşiktaş savunması için. Olası bir Mitrovic-Tosic ikilisi ne kadar güven verir savunmada, bunu sorgulamak lazım. En büyük soru işareti bu. Çünkü Lyon hakkında benim gördüğüm, takım bütünlüğü ve takım oyunundan çok hücum etkinliği olan bir ekip olarak öne çıkması.Ancak genç stoperleri savunma zaafı yaratıyor. Yani hücum etkinliği olan ancak savunmada takım bütünlüğü yakalayamayan bir takım. Umarım deplasmanda hücum gücü değil, zaafları ortaya çıkar.Marcelo'nun olmayışı büyük bir dezavantaj. Çünkü Beşiktaş savunmada sorunları olan bir takım.Quaresma'nın ilk maçta sahada olmayışı özellikle hücumda Beşiktaş'ın daha etkili olmamasını sağlayan bir unsur olarak görüldü. Bu maçta ise Quaresma'nın yine her zaman olduğu gibi hücumu şekillendiren oyuncu olarak sahada yer alması Beşiktaş'ı daha etkin kılar.İlk maçın oyununa baktığımızda, tereddütsüz favorinin Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz.İyi konsantre olmaları, her şeyden önce çok istemeleri gerekiyor.Lyon'da, 60'tan sonra fiziksel olarak çok geriye düştüler. Lyon pas organizasyonuyla da, direnciyle de son 20 dakikaya hükmetti. Şenol Hoca bunları elbette analiz edecektir. 90'da gelecek bir gol bile Beşiktaş'a tur atlatır ama ilk yarıda atılacak gol, turu garantiler.Marcelo savunmanın akıl hocasıydı. Beşiktaş eksiğini fazlasıyla hisseder. Quaresma da tüm Avrupa maçlarında çok etkili oldu. Portekizli yıldızın geri dönüşü Beşiktaş'ın önde etkili top tutmasını sağlayacaktır. Ayrıca Quaresma'nın yapacağı etkili ortalar hem Cenk'i pozisyona sokacaktır hem de Lyon'un zayıf halkası savunmasının başını ağrıtacaktır.Lyon musluğunun vanası Valbuena'yı kapatmak lazım. 33 yaşındaki Valbuena etkisiz hale gelirse Beşiktaş turu geçer.Marcelo'nun eksikliği tabii ki önemli. Marcelo, defansın sigortası. Muhtemelenikilisi oynayacak. Çok güven veren bir ikili değiller. Fakat bu final gibi bir maç. Kim oynarsa oynasın arkadaşının eksikliğini hissettirmemeli. Beşiktaş bu maçta 60-70'inci dakikalara kadar gol yemezse, taraftarının da desteğiyle bir gol bulur ve işi bitirir.Bu sakatlık da Beşiktaş'ı etkileyecek. Zor bir maç olacak. Fakat şunu asla unutmamak lazım: Beşiktaş, Lyon'dan iyi bir takım. Bunu Fransa'da gösterdiler. İlk maçtaki saçma hatalarını yapmazlarsa, bu turu geçerler.Bu tip tavırları yıllar içinde çok gördük. 2006'da da Milli Takımımızı Dünya Kupası'ndan masa başı oyunlarıyla elemişlerdiTabii ki eder… Ama Beşiktaş'ın özellikle taraftarı başta olmak üzere sahadaki futbolcuların bu gerginlik psikolojisi içinde olmaması lazım.Öncelikle de gerilimden uzak durmalıyız. Lyonlu futbolcuların provokasyon kokabilecek eylemleri için tuzağa düşmemeliyiz. Bu maçın en önemli iki anahtarı:Sabır,Sakinlik… Beşiktaş iyi bir takım. Bu iki anahtarı ele geçirirse, sahadan mutlu sonuçla ayrılır ve tüm Türkiye'ye bu sevinci yaşatır. Lyon Başkanı ne dediğini bilmiyor. Çok da ciddiye almamak lazım. Hani taraftarını İstanbul'a getirmeyecekti. Şimdi de Lyon bundan vazgeçti. Lyon taraftarı da maça geliyor. Dikkatli olmalıyız.Bu tip tavırları yıllar içinde çok gördük. 2006'da da Milli Takımımızı Dünya Kupası'ndan masa başı oyunlarıyla elemişlerdi. İsviçre ve Blatter'i hala unutmadık.Bizim duygusal yapımızın farkında ve ortamı gererek, seyirciyi de, oyuncuları da etkilemeye çalışıyor. Maçın hakemi de bu gelişmelerin etkisi altında kalacaktır. Bu yüzden stadın içinde ve çevresindekiler çok dikkatli olmalılar.Orada, her takım için zor dakikalar olacaktır. Bu da bir tecrübe.Lyon Başkanı'nın açıklamaları yavuz hırsız örneği. Kendi sahanızdaki maç güvenliktenMaça, gelinen noktanın etki edeceğini düşünmek bile bana göre zor. Fakat burada en büyük görev Beşiktaş taraftarına düşüyor. Lyonlu oyuncuların maç içerisindeki yapabileceği seyirciyi tahrik eden hareketleri karşısında sağduyulu davranmaları gerekir.Beşiktaş taraftarını gerginliğe itecek bir ortam oluşmayacak.Beşiktaşlı oyuncular önce sakin olmalıdır ve rakiple didişmemeye özen göstermelidir. Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında Vodafone Arena'da kaybetmeme özelliği var. Oyuncuların özgüvenli oynamalarının arkasında güçlü Beşiktaş taraftarının büyük desteği var. Bazen, tribünlerin aşırı sevgisi ve erken gol talepleri, Beşiktaşlı oyuncular üzerinde baskı yaratabiliyor ve akıllı oyunun yerini telaş alıyor. Kısaca; Beşiktaşlı oyuncular, Lyon'lu oyuncuların tuzaklarına düşmemeli.. Taraftar da takımla birlikte savunma ve hücum yapmalı.Yaşanan bu gerginliklerin maçı etkileyeceğini düşünmüyorum. Tabii ki UEFA herhangi bir seyircisiz ceza açıklasaydı bu etkilerdi. ÇünküÇünkü futbolcu için hikaye, maçın nasıl kazanılacağıdır. Oyuncu da sahaya çıktığında sadece buna odaklanır.Beşiktaş, Fransa'da 2-1 yenildiği Lyon'u yarın Vodafone Arena'da konuk ederken en önemli kaygısı Marcelo'nun yokluğu... 1.5 yıldır vazgeçilmezler arasına giren Marcelo, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında sarı kart cezalısı. Brezilyalı futbolcu, bu dönemde Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'da sadece 5 maçında oynayamadı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u yendi, ligde Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti. Geçen sezon Trabzon deplasmanında 2-0 kazandı, Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yendi ve Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Marcelo'nun 90 dakikayı tamamlayamadığı iki maç da eklendiğinde Beşiktaş'ın galibiyet oranı yüzde 50'nin altına düşüyor. 30 yaşındaki Marcelo bu sezon Kayseri maçında 54'te sakatlanıp çıktığında 0-0 devam eden maç 2-2 sona erdi. Brezilyalı stoper geçen sezon kupa çeyrek finalinde kırmızı kart gördü. 63. dakikada Brezilyalı stoper atıldığında Konyaspor karşısında 1-0 önde olan Beşiktaş, kalan sürede iki gol birden yedi ve maçı 2-1 kaybetti.