Barcelona - Juventus maçında Aziz Yıldırım için olay pankart!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 11:26
Barcelona - Juventus maçında Aziz Yıldırım için olay pankart!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a istifa çağrıları devam ediyor.

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Barcelona - Juventus maçında Aziz Yıldırım için olay pankart!
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