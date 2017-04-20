'nun menajerinden açıklaması!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 11:14
Lucescu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!

Mircea 'nun menajeri Arkady Zaporazhanu, iddialarına yanıt verdi.

Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporazhanu, Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

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Lucescu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması!
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