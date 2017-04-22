Alanyaspor - Osmanlıspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Arena'dan oynanan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Osmanlıspor maçını Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
ALANYASPOR: 0 - OSMANLISPOR: 0
Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas, Kenneth Omeruo, Berkan Emir, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes
Yedekler: Zdenek Zlamal, Birol Parlak, Michel Landel, Emre Nefiz, Donald Guerrier, Taha Yalçıner, Glynor Plet
OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar Aminu, Badou Ndiaye, Thievy Bifouma, Pierre Webo
Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Muhammed Bayır, Erdal Kılıçaslan, Sinan Kurt, Raul Rusescu, Dzon Delarge