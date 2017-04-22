(Canlı)

Giriş Tarihi: 22.4.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 16:22
Alanyaspor - Osmanlıspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Arena'dan oynanan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Osmanlıspor maçını Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

ALANYASPOR: 0 - OSMANLISPOR: 0

Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas, Kenneth Omeruo, Berkan Emir, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes
Yedekler: Zdenek Zlamal, Birol Parlak, Michel Landel, Emre Nefiz, Donald Guerrier, Taha Yalçıner, Glynor Plet

OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar Aminu, Badou Ndiaye, Thievy Bifouma, Pierre Webo
Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Muhammed Bayır, Erdal Kılıçaslan, Sinan Kurt, Raul Rusescu, Dzon Delarge

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Alanyaspor - Osmanlıspor (Canlı)
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