"Bizim kadar FETÖ ile mücadele eden başka kulüp yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da Serkan Korkmaz'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.



"FETÖ BAĞLANTILI ÜYELER HAKKINDA DELİL TOPLADIK"

Genel Kurula damgasını vuran FETÖ üyelerinin kulüpten ihracı oylamasıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın duruşu çok net. 500 yıllık bir kültürden gelen, 100 yıllık tarihi olan Galatasaray her zaman devletine bağlı hareket etmiştir. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra FETÖ ile bağı açığa çıkmış ve kaçak olan bu kişilerin tespiti için biz harekete geçtik. O dönem 7 kişi hakkında delil toplayıp Disiplin Kuruluna sevk ettik. Yönetim Kurulu, malesef tüzük gereği genel kurulun kararına tabii. Bazı kişilerin konuşmaları etkili oldu istenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. O konuşmayı yapan kişiyi de Kadir Çetinçalı) resen üyelikten çıkardım. Sadece Hakan Şükür değil; Arif Erdem, Hüseyin Avni Mutlu gibi 7 kişiyi ihraç ettik. Savcı Zekeriye Öz'ü biz daha önce Nisan'da attık. Galatasaray'ın FETÖ/PYD'den yana bir duruşu olabilir mi? Galatasaray camiasının böyle bir duruşu olamaz. O gece hiç uyumadım. Böyle bir şeyi beklemiyordum" dedi.



"KİM OLURSA OLSUN ARKASINDA DURMAYIZ"

Genel Kurulun ertesi günü yönetim kurulunu acil olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten başkan, "Galatasaray'ın bunu kabul edemeyeceğini, yönetim olarak buna acil olarak çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Defoları zaten bitmiyor, aidatlarını da ödememişler. İkisini toplayarak ihraç ettik. Bu kişilerin aidat gerekçesiyle üyeliğini iptal edildiği düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Yönetim Kurulu'nun karar defterinde zaten bu açık olarak yazılı. Örgüt üyeliğinden, kaçak olmasından kaynaklanmıştır. Galatasaray kesinlikle, kim olursa olsun 15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatmış kişilerin yanında, arkasında, sağında solunda kesinlikle duramaz. G.Saray yönetimi de bugün bu düşüncelerle durmamıştır. Akabinde 24 saat geçmeden gereken kararı almıştır. Dolayısıyla G.Saray'ın şeffaflığını da dikkate alırsanız bu konuyla bu kadar ilgilenen, bu konuyu gündeme taşıyan, bu konuyu basınla paylaşan ben bir başka spor kulübü bilmiyorum. Herkes hassastır tabi ama biz basına da açıklıyoruz. Genel kurula getiriyoruz, herkesin gözü önünde oy birliği yapıyoruz. Başka takımlarda bu yapılmıyor. Bunun bana karşı planlanmış bir tuzak olduğunu söylemek yanlış olur ama ne pahasına olursa olsun ibra etmeyeyim diyenler oluyor" diye konuştu..