Rajtoral kimdir? Rajtoral neden intihar etti?

Gaziantepsporlu Rajtoral akıl almaz bir şekilde evinde intihar etti. İşte detaylar...

Gaziantep yerel medyasında çıkan haberlere göre kimsenin olmadığı bir sırada Rajtoral'ın evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Antepia'da oturan Rajtoral,komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

Sezon başında Viktoria Plzen'den transfer edilen Frantisek Rajtoral, bu sezon 12'si Süper Lig 8'i kupa maçı olmak üzere 20 defa Gaziantepspor forması giymişti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI MI VARDI?

Gaziantep yerel basınının verdiği bilgiye göre ise, Rajtoral'ın yakın arkadaşı olan eski Gaziantepsporlu Kolar,'oyuncunun psikolojik sorunları olduğunu' söyledi.

Sezon başında Viktoria Plzen'den transfer edilen Frantisek Rajtoral, bu sezon 12'si Süper Lig 8'i kupa maçı olmak üzere 20 defa Gaziantepspor forması giymişti.

GAZİANTEPSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Sporx'e konuşan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl da olayı doğruladı ve şunları söyledi:

"Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm."