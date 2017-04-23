Son dakika haberi: Frantisek Rajtoral neden intihar etti? Frantisek Rajtoral kimdir?

Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral, kendini iple kalorifer tesisatına asarak intihar etti, Çek futbolcunun cenazesi morga kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesinde evi bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Gaziantepsporlu oyuncu Rajtoral'dan uzun süre haber alamayan komşuları şüphe üzerine güvenlik güçlerinden yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri, oyuncunun, kendini kalorifer tesisatına iple astığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri milli oyuncunun öldüğünü belirlemesi üzerine futbolcunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GAZİANTEPSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Sporx'e konuşan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl da olayı doğruladı ve şunları söyledi:

"Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm."



Frantisek Rajtoral kimdir?



František Rajtoral, defans mevkiinde oynayan Çek millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Gaziantepspor takımına transfer olmuştur. İlk milli maçına 29 Şubat 2012'de İrlanda karşısında çıkmıştır. 23 nisan akşamı evinde ölü bulunmuştur.

Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun: "Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Takımın moral çok bozuk."

A Spor'a konuşan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl da olayı doğruladı ve şunları söyledi: "Çok kibar, düzgün, beyefendi bir çocuktu. Ne takımın en sessiz, en kibar çocuğuydu. İşini yapardı. Evli değilmiş ama nişanlı olabilir. Şu anda savcı, doktorlar Adli Tıp'talar. Yazık oldu çocuğa..."

František Rajtoral kimdir, neden intihar etti?



Çek Cumhuriyeti milli takımında da forma giyen František Rajtoral, 2016 - 2017 sezon başında Gaziantespor'a transfer oldu. 23 maçta forma giyen František Rajtoral, gol ve asist katkısında bulunamadı. František Rajtoral'ın psikolojik sebeplerden dolayı intihar ettiği tahmin ediliyor...

PSİKOLOJİK SORUNLARI MI VARDI?

Gaziantep yerel basınının verdiği bilgiye göre ise, Rajtoral'ın yakın arkadaşı olan eski Gaziantepsporlu Kolar,'oyuncunun psikolojik sorunları olduğunu' söyledi.

Sezon başında Viktoria Plzen'den transfer edilen Frantisek Rajtoral, bu sezon 12'si Süper Lig 8'i kupa maçı olmak üzere 20 defa Gaziantepspor forması giymişti.



Rajtoral'ın kulüp kariyeri şu şekilde;



Yıllar Takım Maç (Gol)



2004-2005 Marila Príbram 15 (1)

2005-2009 Baník Ostrava 100 (12)

2009-2016 Viktoria Plzen 160 (19)

2014 → Hannover 96 (kiralık) 7 (0)

2016- Gaziantepspor 0 (0)



Rajtoral'ın milli takım kariyeri şu şekilde;



Yıllar Takım Maç (Gol)



2004 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti U-18 5 (0)

2004-2005 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti U-19 10 (1)

2006-2008 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti U-21 15 (1)

2012- Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 14 (0)