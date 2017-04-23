TT Arena'da bayram ve kandil unutulmadı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.4.2017 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 18:45
TT Arena'da bayram ve kandil unutulmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar TT Arena'yı pankartlarla donattı. Taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni de unutmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri pankartlarla donattılar.

Maçın başlamasına 3 saat kala tribünler dolmaya başlarken, Galatasaray taraftarları Miraç Kandili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Hz. Muhammed (S.A.V.) Sensin Alemlere Rahmet" ve "Seni göremeyen gözleri neyleyeyim ya ResulAllah" pankartlarını astı. Galatasaraylı taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de "23 Nisan'ımız kutlu olsun" ve "Çocuklar geleceğimiz" ifadelerinin bulunduğu pankartlara tribünde yer verdiler.

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TT Arena'da bayram ve kandil unutulmadı
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