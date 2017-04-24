Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu!

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Adanaspor mücadelesini yorumladı. Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından satırbaşları;

BEŞİKTAŞ FAVORİYDİ, KAZANDI

Beşiktaş favoriydi kazandılar. Ben zorlu geçeceğini düşünüyordum. Birincisi mental yorgunluk, ikincisi Adanaspor'un kaybedeceği birşey yok. İzin verirseniz oynarlar. Adana 10 yabancıyla çıktı, Tevfik de Almanya doğumluymuş. Beşiktaş hücumda alan daraltarak oynuyor ama Lyon maçında bunu yapamadı. Marcelo oyunda yoktu o etkiledi. Beşiktaş ikinci yarıda Quaresma girince açıldı.

MALZEMECİYİ OYNATSA KIZAMAZSIN

Bugün için teknik direktörün aldığı her karar saygı duymak zorundayız. Bunun sebebi iki tane Lyon maçı oynadığı için. Malzemeciyi (Süreyya) oynatsa kızamazsınız. Onun için bu maçta Şenol Güneş'e kimse birşey diyemez. O sebeple Talisca farklı yerde oynadı. Zaten sonrasında kendi yerine geldi, gitti gol attı.

ŞENOL HOCA ESKİ SİSTEMİNE DÖNDÜ

Vanspor'u çalıştırırken Şekerspor'u 3-0 mağlup ettik gittim dedim takıma akşam toplantı yapacağız. Sanki 3 golü biz yemişiz gibi. Bugün Şenol hoca da o şekilde baktı sonradan gerçek sistemine döndü.

TOLGAY'I ÇOK BEĞENDİM

Tolgay'ı bugün çok beğendim, çok güzel oynadı, golde araya iyi pas attı. Bence Tolgay 4-3-3'ün sağ iç oyuncusu gibi görünüyor. Bazen Tolgay satılabilir diye okuyorum, oynamak için gitmek isteyebilir ama elde tutulması gerekn bir oyuncu bence. Savunma önünde sertliği yok ama çok iyi bir 18 oyuncusu. 11'de de oynasa neden oynuyor diyemezsin.

7 MAYIS'TA BEŞİKTAŞ TUR ATABİLİR

7 Mayıs'ta Beşiktaş tur atabilir. Haftaya Başakşehir'i ve Fenerbahçe'yi yenerse lig bitebilir. Başakşehir'in de maçları önemli ama önümüzdeki hafta Beşiktaş, Başakşehir'i yendiği taktirde Beşiktaş Fenerbahçe'yi yener, Başakşehir de Antalya'ya puan kaybederse şampiyonluğunu ilan eder.