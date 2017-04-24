Sabri, Volkan'ın elini sıkmadı!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel'e olan tepki ve sert tavrını TT Arena Stadı'nda da sürdürdü.

Volkan Demirel'in basketbol maçı sonrasında Galatasaray'a küfürlü ifadeler yer alan tezahürata eşlik etmesi nedeniyle bugün sosyal medyada Muslera'ya da seslenip ' Volkan'ın elini sıkma' diye mesaj paylaşan bir çok sarı kırmızılı taraftar yer aldı.

Ayrıca Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'i protesto etti.

Sabri Sarıoğlu, seremoni sırasında Volkan Demirel'in elini sıkmadı ve Fenerbahçe kalecisi ile selamlaşmadı. Sabri, Volkan geldiği anda yere eğilip konçunu düzeltir gibi yaptı ve daha sonra hemen Kjaer ile tokalaştı.