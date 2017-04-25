için saygı duruşu yapılacak

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.4.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 14:29
Rajtoral için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantepsporlu futbolcu ’in vefatından dolayı 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan tüm lig maçlarında saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile bugünden itibaren 1 Mayıs'a kadar oynanacak resmi maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Açıklamada, "Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek 'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.

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Rajtoral için saygı duruşu yapılacak
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