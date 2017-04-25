'Son çare, ölüm' diyen futbolcular...

Gaziantepspor'lu Rajtoral'ın intiharı futbolda ne ilk ne de son... Ancak 'sebeplerine' inilmediği sürece çare bulunması da zor. İşte futbol tarihindeki trajedik intihar vakaları ve yaşananlar...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

Fenerbahçe ile çıktığı ilk ve son maçta İstanbulspor'dan 3 gol yiyen Robert Enke, yıllar sonra Almanya Milli Takımına kadar yükselmişti. Ama yeşil sahanın dışındaki hayatını bir türlü yoluna koyamıyor, kalesine gelen toplarla mücadele ederken canından çok sevdiği çocuğunun hastalığıyla bir türlü baş edemiyordu. 'Canından çok sevdiği' tabiri burada mecazi anlamda kullanılmadı; Enke, kızı Lara hayata gözlerini yumduktan 3 yıl sonra, Bremen'den Hannover'e giden bir trenin önüne atlayarak intihar etti...

Enke'nin ölümünden sonra bir süre gündemi meşgul etse de unutuldu; futbolcuların da birer insan olduğu. Enke yıllarca depresyonla mücadele etmeye çalışmış, sonunda teslim olarak hayata veda etmişti. Ne ilk ne de sondu... Tıpkı arkasında sadece borçlarının ve alacaklarının yazılı olduğu bir mektupla aramızdan ayrılan Rajtoral gibi... Peki neydi futbolcuları bu yola iten sebepler?

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

Rajtoral'ın ölümünün ardından, futbolcunun uzun süredir 'Kronik Yorgunluk Sendromu' ile savaştığı ortaya çıktı. Profesyonel sporcuların son dönemde sıklıkla karşılaştığı psikolojik bir rahatsızlık olan KYS'yi bilim insanları, "En büyük hata bunun bir hastalık olduğunun düşünülmesi. Aslında bu sadece bir sendrom ve tamamen düzelmeyen başka hastalıkların neticesinde ortaya çıkıyor" şeklinde tanımlıyor.

Olomouc Tıp Fakültesi Klinik İmmünoloji Bölümü Başkanı Jaromir Bystron'un verdiği bilgiye göre, doktorlar bu rahatsızlığı fark edebilirse düzeltilmesi kolay. Ancak fark edilmesi de bir o kadar zor. Rahatsızlığın başladığı anda çözüme kavuşturulabilmesi için nedenlerinin çok iyi anlaşılması gerekiyor.

Sporcularda sıklıkla karşılaşılması ise onların fiziksel aktiviteler içinde daha fazla bulunması ve 'başarısız' olma duygusu ile psikolojik olarak kendilerine daha fazla yük bindirmeleri. Bununla savaşacak gücü olmayanların kariyerlerinin sona ermesi sık gözlenen bir durum. Ancak daha kötüsü de var; psikolojilerinin bozulup intihara sürüklenmeleri...

ÇEK SPORUNDA İNTİHAR VAKALARI

Rajtoral'ın ardından sadece Türkiye değil ülkesi Çekya'da da büyük bir hüzün var. Oyuncunun genç yaşta, beklenmedik bir anda yaşamını sonlandırması gazete ve televizyon programlarının bir numaralı gündem maddesi. Spor yazarları ve yorumcular ise Çek sporundaki 'intihar' vakalarının artık incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Vladimir Podzimek

Çek kayakçı Podzimek, aile hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle 29 yaşında kendini astı.

Jaroslav Hules

Çek motor yarışçısı olan Hules, dünya şampiyonu Valentina Rossi'yi geçen ender isimlerdendi. Ancak peşini bırakmayan sakatlıklar onu bir bunalıma itti ve 29 yaşında kendini asarak hayatını sonlandırdı.

Milan Kadlec

Modern pentlantoncu Kadlec, alkol sorunu ile baş edemedi. Kariyerini etkileyen bu problem '92 Olimpiyatlarında başarısızlığına sebep oldu. Daha sonra başlayan kötü günler, intiharla sonuçlandı...

Pavel Kabrt

Döneminin en iyi hokey oyuncuları arasında gösterilen Kabrt, tanı konulamayan bir sağlık sorunu yaşadı. Bağırsaklarındaki problemlere ilaveten Kronik Yorgunluk Sendromu da eklenince bir ormanda kendini astı ve geride hüzünlü bir aile bıraktı...

Frantisek Jakubec

70'li ve 80'li yılların ünlü futbolcularından olan Jakubec başarılı bir futbol kariyerinin ardından hayatını düzene koyamadı. Bir süre taksicilik yapan Jakubec yaşadığı psikolojik sorunlara yenik düşerek intihar etti.

Michal Plocek

Ülkesinin gelecek vaat eden sporcuları arasında gösteren kanocu Plocek intihar ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Evinin bahçesinde asılı halde bulunan Plocek'in annesinin ölümünün ardından girdiği bunalımdan çıkamadığı gazete manşetlerine taşındı.

Martin Barbaric

90'lı yıllarda Slovan Liberec forması ile tanınan Barbaric, eşiyle sorunlar yaşıyordu. Aralarındaki bir tartışma sonrası önce eşini vuran Babaric aynı silahla intihar etti...

İNTİHAR EDEN FUTBOLCULAR

Futbolcuları intihara sürükleyen sebep sadece KYS değil. Futbol tarihinde kimisi girdiği bunalım sonucu, kimisi alkol bağımlılığı, kimisi ise kadroya alınmadığı için yaşamını sonlandıran onlarca isim var...

Hughie Ferguson

1920'lerde futbol oynayan İskoç isim, bilinen en trajedik futbolcu intiharlarından... Henüz 34 yaşındayken, Dundee forması giydiği sırada evinde gazı açarak intihar eden Ferguson'ın bir türlü çare bulunamayan bir beyin tümörü olduğu ve bununla baş edemediği için hayatını sonlandırdığı ortaya çıkmıştı.

Tommy McLaren

Bir başka İskoç futbolcu olan McLaren, 1967-77 yılları arasında formasını giydiği ve 300'den fazla maça çıktığı Port Vale takımından gönderilince girdiği bunalımdan kurtulamadı ve 29 yaşında intihar etti.

Dave Clement

İngiliz defans oyuncusunun 34 yaşındayken, Wimbledon forması ile çıktığı maçta ayağı kırıldı. Bir türlü iyileşemeyen ve futbol hayatının bittiğini düşünmeye başlayan futbolcu 1982 yılında aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.

Ramiro Castillo

Bolivya Milli Takımının başarılı orta sahalarından olan Castillo da Enke gibi vefat eden çocuğunun ardından hayata tutunamadı ve 31 yaşında kendini asarak intihar etti. Ölümünün ardından, Castillo'nun uzun süre depresyon tedavisi gördüğü açıklandı.

Yiannas Koskiniastis

Yunanistan 3. Lig takımlarından Diagoras'ın futbolcusu olan Yiannas Koskiniastis, kadroya alınmadığı için arkasında, "Kadro dışı bırakılmam çok büyük bir haksızlık. Buna dayanmam mümkün değil" notunu bırakarak 12 metrelik bir uçurumdan atlatıp, yaşamını sonlandırdı.