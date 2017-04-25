Yazarlar Beşiktaş-Adanaspor maçını yorumladı

Beşiktaş yense de yenilse de berabere de kalsa tüm maçlarından izleyenler keyif alıyor.Adanaspor ligde son sırada yer alsa da futbol adına ne katkı varsa verdi dün gece Vodafone Arena'da.Önce Adanaspor'u tebrik edelim. Beşiktaş defansından dönen bütün topları aldılar, koştular. 2-2'den sonra bir ara Beşiktaş nefes alamadı ama yıldız farkı devreye girdi.Tıpkı dün gece olduğu gibi. Kısacası Beşiktaş, 120 dakikanın ardından, Başakşehir'in de darbe yediği bir haftada önemli bir galibiyet aldı.Artık koptu gidiyor Beşiktaş...Gelelim Talisca'ya...Açıkçası Beşiktaş'ınonu kadroda tutması adına işi oldukça zor. Başkan FikretOrman'ın da dediği gibi bonservisini almak zor iş. Hattaimkansız.Benzeri yok, bir takımın kaderini çiziyor, bir Sosa gittiama 3 Sosa geldi diyebilirim Beşiktaş'a.Genç, tecrübesiz ama neden sezonun en iyi hakemlerinden birisi olduğu dün akşam bir kez daha gösterdi.