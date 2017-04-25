Yazarlar Beşiktaş-Adanaspor maçını yorumladı

Murat ÖZBOSTAN: Talisca kalır mı?
Beşiktaş yense de yenilse de berabere de kalsa tüm maçlarından izleyenler keyif alıyor. Zor ve stresli bir gece oldu. Ama yıldızlar farkını ortaya koydu. Adanaspor ligde son sırada yer alsa da futbol adına ne katkı varsa verdi dün gece Vodafone Arena'da. Böyle olunca da ortaya çok güzel bir mücadele ve 5 gol çıktı. Önce Adanaspor'u tebrik edelim. Beşiktaş defansından dönen bütün topları aldılar, koştular. 2-2'den sonra bir ara Beşiktaş nefes alamadı ama yıldız farkı devreye girdi. Zaten Beşiktaş'ın bu sezon birçok maçında o yıldızlar sahneye çıkıyor ve kilidi açıyor. Tıpkı dün gece olduğu gibi. Kısacası Beşiktaş, 120 dakikanın ardından, Başakşehir'in de darbe yediği bir haftada önemli bir galibiyet aldı. Lyon maçının kalıntılarının olması kadar doğal bir şey olamazdı. Artık koptu gidiyor Beşiktaş... Onu da kimse yakalayamaz.
Gelelim Talisca'ya... Her zaferin bir kahramanı vardır, benim için de dün gecenin kahramanlarından birisiydi. Pozitif bir insan, her zaman her fırsatta gülüyor... Beşiktaş'a da çok yakıştı. Mükemmel bir de gol attı. Atıyor, attırıyor ama gittikçe değerini de artırıyor. Açıkçası Beşiktaş'ın onu kadroda tutması adına işi oldukça zor. Başkan Fikret Orman'ın da dediği gibi bonservisini almak zor iş. Hatta imkansız. Seneye kiralık yine ama kalır mı acaba? Benzeri yok, bir takımın kaderini çiziyor, bir Sosa gitti ama 3 Sosa geldi diyebilirim Beşiktaş'a.
Son sözüm de hakem Halil Umut Meler'e... Genç, tecrübesiz ama neden sezonun en iyi hakemlerinden birisi olduğu dün akşam bir kez daha gösterdi. MHK'nın artık onu çok daha önemli maçlara verme zamanı geldi.