sezon sonu için o isimle anlaştı!

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 16:25
Galatasaray sezon sonu için o isimle anlaştı!

İngiltere'den gelen iddialara göre sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperi Manga'ya teklif yaptı. Manga kulübüne 'Galatasaray'a gideceğini' bildirdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff forması giyen Bruno Manga adım adım Galatasaray'a...

Ada basınından gelen bilgilere göre sezon sonunda stopere takviye yapmak ve 'lider' defans oyuncusu eksiğini gidermek isteyen , ile prensip anlaşmasına vardı.

2014 yılından bu yana forması giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bruno Manga'nın Galatasaray'dan gelen teklife 'evet' dediği bildirildi.

AYRILACAĞINI YÖNETİME BİLDİRDİ

Yeni bir maceraya yelken açmak için Galatasaray'a sıcak bakan 1.86'lık Gabonlu stoper sezon sonunda Cardiff'ten ayrılacağını da kulüp yönetimine iletti.

Galatasaray'ın özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile bilinen Manga'yı alarak bu konudaki eksiğini kapatmayı hedeflediği öğrenildi. Oyuncu daha önce Bordeaux, Angers ve Lorient gibi takımlarda forma giymişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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Galatasaray sezon sonu için o isimle anlaştı!
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