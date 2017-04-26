Galatasaray'da Sneijder depremi!

Giriş Tarihi: 26.4.2017 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 10:28
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, yedeğe çektiği Wesley Sneijder konusunda haklı çıktı.

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Galatasaray'da Sneijder depremi!
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