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Galatasaray'da Sneijder depremi!
Galatasaray'da Sneijder depremi!
Giriş Tarihi: 26.4.2017
09:04
Güncelleme Tarihi: 26.4.2017
10:28
Galatasaray'da Teknik Direktör
Igor Tudor,
yedeğe çektiği
Wesley Sneijder
konusunda haklı çıktı.
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