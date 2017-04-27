Derbide 'e telefon fırlatan taraftar yakalandı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 13:44
Derbide Volkan Demirel'e telefon fırlatan taraftar yakalandı

- maçında sarı lacivertli takımın kalecisi 'e cep telefonu fırlatan taraftarlar emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 23 Nisan'da oynanan - maçında kaleci 'e cep telefonu atan A.A.V. polis kameraları görüntülerinden tespit edildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri A.A.V.'yi salı günü yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.V. dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.A.V. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçu kapsamında tüm spor müsabakalarını seyirden men kararı uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan derbi maçta İ.F.U., Ö.U. ve S.T. hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak suçlarından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede İ.F.U. ve Ö.U. tutuklandı. S.T. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Derbide Volkan Demirel'e telefon fırlatan taraftar yakalandı
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