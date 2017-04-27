Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı

Giriş Tarihi: 27.4.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 10:17
Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı

Copa Libertadores Grup 5'te oynanan CA Penarol-Palmeiras maçına Felipe Melo'nun kavgası damga vurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz