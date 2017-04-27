Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Herkes Lucescu'yu beklerken...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev fark!
Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan dev talip
BASKETBOL
Anadolu Efes'ten Olympiacos'a soğuk duş!
Darüşşafaka Doğuş Final Four'u zora soktu!
Sen misin elenen!
TÜM SPORLAR
Bizimkileri tutabilene...
Svitolina: Türk tenisi iyi yolda
Yolculuğumuz daha bitmedi
TRANSFER
Herkes Lucescu'yu beklerken...
Bayern'in stoperi Beşiktaş'a...
Ve Talisca transfer kararını verdi
SPOR MAGAZİN
Caner Erkin umursamazlıkta sınırları aştı!
Bruma'nın keyfi yerinde
Jelena yengeden bomba itiraf
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Orhan Baba, Müge Anlı ile birlikte kayıp kızı arıyor
Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama
Alişan, Eda Erol'a tektaşı taktı
Hem kızının tedavisi, hem de doğum için ABD’ye gidiyor
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Bakan Süleyman Soylu: Avrupa hayalperestlikten vazgeçmeli
Örgütten kaçan yabancı militanlar Türkiye’ye sığınıyor
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci duruşma sürüyor
'Kart karmayla olmuyor masanın düzenini değiştirmek gerekiyor'
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldi
Turkcell son 10 yılın büyüme rekorunu kırdı
Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde
Alitalia havayollarına kayyum atanabilir
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Yerli Anthony Quinn işsiz kalınca tespih satmaya başladı
"Diriliş Ertuğrul" dizisinin balta ve kılıçları Sivas'tan
Yaz sıcakları geliyor! Bakın ne zaman...
300 bin dolarlık çantayı çalanlar tanıdık çıktı!
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Yemen'deki şiddet olayları: 10 ölü
Beyaz Saray’da Kuzey Kore zirvesi
Rusya, askeri uçaklarının yarısını Suriye’den çekti
Mısır’da mahkeme başkanı atama yetkisi Sisi’ye verildi
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcıları açıkladı
2017’nin en çekici 100 erkeği
İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
O artık çiftlik evinde yaşıyor
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
PKK Sincar'da özerklik peşinde
FETÖ'nün medya oyunu!
Hürriyet yazarı besmeleden rahatsız oldu!
SPOR
Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 Maç Özeti
Başakşehir'den muhteşem gol!
Başakşehir'de ilginç görüntü
SAĞLIK
Ramazanda oruç tutmak migreni tetikler mi?
Ultrasonik rinoplasti nedir?
Meme büyütme operasyonlarında silikon ve yağ enjeksiyonu yöntemleri
KOMİK
Motosikletle şov yapmak isterken rezil oldu!
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı
Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı
Giriş Tarihi: 27.4.2017
10:12
Güncelleme Tarihi: 27.4.2017
10:17
Copa Libertadores Grup 5'te oynanan CA Penarol-Palmeiras maçına Felipe Melo'nun kavgası damga vurdu.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
6
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Felipe Melo, Brezilya'da da ortalığı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz