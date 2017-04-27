"Fenerbahçe defansının üstesinden gelirim"

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu futbolcusu Leonard Kweuke, Spor Toto Süper Lig'de kalmak için zor bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'da 3,5 yılda 47 kez fileleri havalandırarak, yeşil-mavili forma altında en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kweuke, son Medipol Başakşehir maçında takımıyla 100. kez sahaya çıktı.

Karadeniz temsilcisinin Kamerunlu kaptanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da en çok gol atan yabancı oyuncu ve 100 maç forma giyen oyuncular arasında bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Rize'de bulunduğu 3,5 yıl içerisinde zor zamanlarının da olduğunu kaydeden Kweuke, "Burada olduğumda bana çok sahip çıkıldı. Bu forma altında her şeyi vermekten mutluyum. Daha iyi şeyleri yapmak için mücadele edeceğim." dedi.

Takımın zor bir durumda olduğunu ve kümede kalma yarışı verdiğinin altını çizen Kweuke, "İçerisinde olduğumuz zor durumu biliyoruz. Zorluğun üstesinden gelmek için her yönü ile çalışıyoruz. Her maç 3 puana odaklanmış durumdayız. Çalışmaktan başka çıkış yolumuz yok. Ligde kalmak için savaşacağız. Beş yıllık bir sözleşme imzaladım. Çünkü burada çok güzel anılarım oldu. Yönetim, başkanımız, hocamız ve taraftarımız ile iyi bir diyaloğumuz oldu. Burada çalışmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Son iki maçta alınan 4 puanın takımı mutlu ettiğini belirten Kweuke, önlerinde Fenerbahçe ile oynayacakları zor bir müsabaka olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin zor ve güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Kweuke, takım çalışmasına önem verip, iyi konsantre olduktan sonra bu maçın da üstesinden gelebileceklerine inandıklarını kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin savunmasındaki Martin Skrtel ve Simon Kjaer'e karşı oynamanın zor olduğuna vurgu yapan Kweuke, şunları aktardı:

"Çok üst düzey oyuncular. Benim için elbette kolay olmayacak. Önemli olan benden çok takımın Fenerbahçe karşısında neler yapabileceği. Eğer takım olarak iyi oynar ve mücadele edersek Fenerbahçe defansının üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Sahadaki mücadeleden başarılı ayrılacağımı düşünüyorum."