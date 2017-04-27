- karşılaşması başladı

Giriş Tarihi: 27.4.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 21:08
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor karşılaşması başladı

, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 'u ağırlıyor. Maçın canlı yayını sabah.com.tr'de naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan , 'u yenerek hem toparlanmak hem de ikinci maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.

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İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kasımpaşa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlığı devam eden Tunay Torun dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

KUPA GOLCÜSÜ BATUHAN
Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa'da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 20.45
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Adem, Andre Castro, Turgut Doğan, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor karşılaşması başladı
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