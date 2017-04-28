Emine Erdoğan: “Ülkemiz umudu temsil ediyor”

Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir umut, bir ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen "1. Spor ve Kültür Şenliği" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

1. Spor ve Kültür Şenliği'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katıldı.



"HAYATA TUTUNACAKLARI BİR DAL VERİYORSUNUZ"

Emine Erdoğan, TFF ve Togemder işbirliğiyle gerçekleşen spor kardeşliktir vesilesiyle bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirerek, "Ülkemizde misafir olan Suriyeli çocukların ülkemiz çocuklarıyla böyle anlamlı etkinlikte buluşması takdire şayandır. Bugün burada çocuklarımıza sadece güzel bir gün değil, hayata tutunacakları bir dal veriyorsunuz. Barışa ve dostluğa güzel bir tohum ekiyorsunuz. İnanıyorum bu yatırım ileride çok güzel meyveler verecek. Suriye'de 6 yıldır süren bir dram yaşanıyor. 6,5 milyon kişi yerinden yurdundan edildi. Ülkemizde misafir ettiğimiz 2 milyon 800 bin Suriyeli'nin 1 milyon 300 bini kadınlar ve çocuklardan oluşmakta. Kadınlar ve çocuklar savaşın en büyük yükünü taşıyor. Kimisi kimyasal silahla vuruluyor, kimisi hayatı boyunca savaşın psikolojik etkisini taşımak zorunda kalıyor. Biz yaraları iyileştirmek üzere buradayız" açıklamasını yaptı.



"BAYRAĞIMIZIN VİCDANI MERHAMETİ HATIRLATIYOR"

"Suriye'deki iç savaşta zor günler geçiren insanlar ve çocukların yaralı yüreğine insan pansumanı yapmak için buradayız" diyen Emine Erdoğan, "Nazım Hikmet şiirinde şöyle diyor:

'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında.

Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar, dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler'

Din-dil ayrımı yapmaksızın insan ve kardeşlik için adım atılacak bugün. İnsanın dünyanın geleceğinden umudunu kestiği anda böylesi çabalar umutları yeniden diriltiyor. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bir olayda ülkemiz umudu temsil ediyor. Bayrağımızın olduğu her yer vicdanı ve merhameti hatırlatıyor. Suriyeli kardeşlerimize sadece barınma ile alakalı değil, kampların yanı sıra eğitim, sağlık ve psikolojik sosyal desteklerde veriyoruz. Din dil ayrımı yapmadan her zaman mazlumlara destek oluyoruz. Kadınların, çocukların sorunlarını dinliyorum. Memleket hasretlerinin biraz olsun azaldığını söylüyorlar. Tarihimizin ve insanlarımızın komşuluk hukukumuzun gereği olduğunu söylüyorum. Göç meselesi doğru yönetilirse toplumlara dinanizm getiren unsura dönüşebilir. Suriyeli kardeşlerimiz arasında büyük birikimlere sahip insanlar var. Bu kardeşlerimiz kalıcı dostluklar inşa etmeye vesile olabilirler. Kültür köprüsü kurabilirler. İlk olarak dil sorununu halletmek gerekiyor. Orada da sivil toplum kuruluşlarımız destek vermekte. Savaşın yaralarını eğitim ile sarmamız gerekiyor. Birlikte yaşamanın dünyada formülünü bulmaya çalışıyoruz ancak bu konuda en iyi reçete bizim elimizdedir ve tarihi mirasımızdır bu. Farklılıkların bir arada yaşama unsuruyla dünyaya yeni bir barış sunabiliriz. Bu buluşmaların sürdürülebilir olmasını diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Emine Erdoğan'a konuşmasının ardından plaket takdim etti.

BAŞLAMA VURUŞU EMİNE ERDOĞAN'DAN

Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce Emine Erdoğan, Suriye'de iç savaştan gelip Türkiye'ye sığınan ve Türk vatandaşlığına geçen Adem Metin Türk ile fotoğraf çektirdi. U14 milli Takımı'na da alınan Adem Metin, Emine Erdoğan'a kısa bir gösteri yaptı. Eğlenceli anlar dikkat çekerken, Emine Erdoğan daha sonra Adem Metin'e sarılarak genç sporcuyu tebrik etti. Ardından gerçekleşen şöhretler karması ve Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takımların gösteri maçı öncesi santraya gelen Emine Erdoğan burada santra vuruşunu yaparak maçı başlattı. Eski futbolcular ve çocuklar burada Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.