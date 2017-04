Sadece Enes yetmez!

Almanya'da doğdu, Süper Lig'de oynadı, milli formayı terletti, İspanya'da görev yaptı… Gösterişli futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyeri için yaptığı çalışmaların meyvesini toplayan ve Hannover ile Bundesliga'ya adım atan Tayfun Korkut , artık43 yaşındaki Korkut, yeni kulübünden milli takıma, Süper Lig'den futbolculuk günlerine birçok önemli detayı'la paylaştı.Dört dil biliyorum. Her kültürden bir şeyler öğrendim. Kendi öz kişiliğim de bunlarla yoğruldu.Bunu hocalık için olmasa da günlük hayatta yaşamış olmam benim için şanstır. Aslında futbolun dili birdir ama sonuçta her ülkenin ayrı bir dili ve futbol kültürü var. Biz daha duygusalız. Almanlar ve İspanyolların farklı bir tarzları var.Kulüp kaybedilen Borussia Dortmund maçının ardından Pazar günü beni aradı. Düşünmek için hiç zaman yoktu. İlk aklıma gelen büyük bir kulüp ve iyi bir kadro... Her ne kadar takımı tanımak için zamanım olmasa da teklifi kabul ettim.Kontratak yememek, birbirimize daha yakın ve kompakt oynamak ile oyun kontrolünün bizde olmasını hedefledik, bu yönde çok çalıştık ve kısa sürede buna ulaştık.Almanya'da yetişen ve Bundesliga şansı yakalayan Türk oyuncular, bana göre Süper Lig'de oynayan oyunculara göre daha şanslı. Çünkü Alman Ligi, Avrupa'da ilk büyük 4 lig arasında.Genç yaşta transfer yapmaları ve o riski almaları gerekiyor. Son olarak 20 yaşındaki Çağlar Söyüncü bu riski aldı ve başardı. Henüz ilk yılı olmasına karşınBüyük ligler sana çok şey katabilir.Milli Takım formasını 42 kez giyen Tayfun Korkut, ay-yıldızlılara yardımcı teknik adam olarak da hizmet etmişti. Korkut, 2018 Dünya Kupası şansımızı şöyle yorumluyor: "Fatih Terim'in çalıştırdığı takımların bir özelliği vardır, ne kadar zor gözükse de son dakikaya kadar mücadele ederler. Ülke olarak önce çile çekeceğiz, ardından büyük turnuvaya gideceğiz. Benim futbolculuğum döneminde de bunlar vardı. Zorluklar sanki bizim hoşumuza gidiyor. Bunlardan kaçan bir ülke değiliz ve önce gruplarda sıkıntı çekip sonra finallerde kazanmayı bilen bir ülkeyiz."Hollanda'nın Twente ekibinde oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal hakkında İtalyan Gazzetta Dello Sport'tan yeni bir iddia geldi. Lazio ve Roma'nın yakından takip ettiği Enes için Bundesliga devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da devrede olduğu iddia edildi. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Enes sezon başında Twente'ye kiralanmıştı. Burada müthiş bir sezon geçiren ve 17 gol ile takımını sırtlayan 19 yaşındaki santrfor için son kararı City'nin teknik patronu Pep Guardiola verecek.