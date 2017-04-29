Ekici ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim, ne şekilde mücadele etmek istiyorsa, aynı şekilde karşılık görür.

UEFA'nın verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası Beşiktaş'a haksızlık. Savunmaya bizzat gideceğim. Yanlış hesap Lyon'dan döner.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün ve Türk futbolunun gündemine dair açıklamalarda bulundu. Orman, Mehmet Ekici'nin "Fenerbahçe'nin beni alarak güçlenmesini istemediler. Bu transferi engelleyenler oldu. Fikret Orman'la yaşadıklarımı anlatacağım" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "F.Bahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Kuvvetli bir F.Bahçe bizim için iyi bir rekabettir. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesi bir bütçeye sahip. Bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım."



MEHMET EKİCİ İSTEDİĞİNİ ANLATSIN!

"Mehmet Ekici ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa, aynı karşılığı görür. Beşiktaş kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş'la mücadele ederken, 'Ben şöyle yaparım, böyle yaparım' demeyeceksiniz. Biz, kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz."



ŞAMPİYONLUĞU RAMAZAN'DA KUTLAMAM!..

"Fenerbahçe maçında şampiyonluğu ilan etmek gibi hayalim yok. Bunu taraftar istiyor olabilir ama esas olan şampiyonluk, gerisi teferruat. Mutlu sona ulaşmamız halinde Karadeniz ve Güneydoğu şehirlerinde organize edilecek kutlamalara katılacağım. Ancak Ramazan ayına denk gelmesi halinde kutlama yapmayacağım." Başkan, UEFA'nın verdiği ceza için de, "UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıllık men cezası haksızlık. Savunmaya kendim gideceğim. Ceza adaletsiz ve mantıksız. Yanlış hesap Lyon'dan döner" ifadesini kullandı.



CUMHURBAŞKANIMIZ FUTBOL İÇİN AVANTAJ

"Lyon'a penaltılarla elenmek beni üzdü. Ben böyle bir takıma başkanlık yapmanın gururunu yaşıyorum. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lyon maçından sonra bizi aradı, çok mutlu oldum. Kendisine de söyledim; Stockholm'e onunla gitmek istiyorduk, inşallah bir daha ki yaza gideriz. Erdoğan, Türk futbolu için büyük avantaj. Enteresan bir yapısı var. Anadolu'daki takımların maçlarını bile takip ettiğine şahit oldum. Skorları ben bilmiyorum, o biliyor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak, bizim için Şampiyonlar Ligi'nden daha gerçekçi bir hedef."



MANU DA TALİSCA'YI İSTİYOR!..

Talisca'nın adı Monaco'dan sonra Manchester United ile de anılmaya başlandı. İngiliz Daily Star gazetesi, Brezilyalı 10 numaranın 21 milyon pound bonservis bedeli karşılığında gelecek sezon Old Trafford'da oynayacağını yazdı. Haberde Talisca'nın menajeri Jorge Mendes'in aynı zamanda ManU'nun hocası Mourinho'nun da menajeri olduğuna dikkat çekildi.



CANER İÇİN İLK TEMAS

Beşiktaş, İnter'den kiraladığı Caner'in bonservisini almak için harekete geçti. Yönetim İtalya'ya giderek, İnterli yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Caner'in sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.



ABOUBAKAR KA LMALI

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