İstanbulspor, TFF 1. Lig'e yükseldi

Spor Toto 2. Lig'den TFF 1. Lig'e direkt olarak çıkan takımlar belli oldu. Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Ankaragücü'nden sonra, Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'u lider olarak tamamlayan İstanbulspor da TFF 1. Lig'e yükseldi.

İstanbulspor, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda konuk ettiği Sivasspor Belediyespor'u 2-0 yendi. Muhammed Demirci ve İbrahim Halil Çolak'ın golleriyle galip gelen sarı siyahlılar, 2. Lig Beyaz Grup'u 68 puanla lider tamamladı.

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

İstanbulspor: Umut, Yalçın, Onur Kolay, Onur Ergin, Muhammed Demirci (Dk. 64 İbrahim Yılmaz), Kubilay, Orhan (Dk. 76 Muhsin), Mehmet Zeki, Yunus Emre (Dk. 81 Engin Baytar), Zafer, İbrahim Halil Çolak

Sivas Belediyespor: Nevzat, Onur, Emrah (Dk. 81 Abdurrahman), İsmail Bulut, Serhat (Dk. 76 Gürkan), Tunay, İsmail Ayaz, Ali, Tolga, Nuri Melih, Mehmet Fatih (Dk. 81 Niyazi Batuhan)

Goller: Dk. 53 Muhammed Demirci (penaltıdan), Dk. 72 İbrahim Halil Çolak (penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mehmet Fatih, Dk. 74 Serhat (Sivas Belediyespor)