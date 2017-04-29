Kayserispor - Alanyaspor (Canlı)

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçı Halil Umur Meler yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...
KAYSERİSPOR: 1 - ALANYASPOR: 0
Gol: Dk. 19 Varela (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Dk. 45 Omeruo (Alanyaspor)
Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Larrys Mabiala, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Samba Sow, Raheem Lawal, Silvestre Varela, Erkan Kaş, Umut Bulut, Welliton
Yedekler: Ali Ahamada, Efe Halil Özarslan, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Alain Traore, Landry N'Guemo, Ryan Mendes
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Kenneth Omeruo, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Emre Nefiz, Daniel Candeias, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Junior Fernandes
Yedekler: Zdenek Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Michel Landel, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç, Glynor Plet