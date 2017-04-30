Maç Öncesi | -Akhisar Bld.

Giriş Tarihi: 30.4.2017 12:21
Maç Öncesi | Kasımpaşa-Akhisar Bld.

ve , ligin 29. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

TSİ 13.00'da başlayacak karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor ve hakem Arda Kardeşler tarafından yönetiliyor.

Maçın canlı yayını beIN Sports'ta. Gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Pavelka, Eduok, Turgut Doğan Şahin

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Mustafa, Ömer, Miguel Lopes, Caner, Vaz Te, Custodio, Özer, Soner ,Olcan, Cikalleshi

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Maç Öncesi | Kasımpaşa-Akhisar Bld.
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