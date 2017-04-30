Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.
TSİ 13.00'da başlayacak karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor ve hakem Arda Kardeşler tarafından yönetiliyor.
Maçın canlı yayını beIN Sports'ta. Gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Pavelka, Eduok, Turgut Doğan Şahin
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Mustafa, Ömer, Miguel Lopes, Caner, Vaz Te, Custodio, Özer, Soner ,Olcan, Cikalleshi