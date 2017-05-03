Monaco-Juventus (CANLI)

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer ayağı Monaco-Juventus maçıyla start alıyor.Louis II19.45Mateu LahozTivibu Spor 2XI (Juventus): Subasic. Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Falcao, MbappéDe Sanctis, Toure, Raggi, Jorge, Cardona, Moutinho, GermainXI (Monaco): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Marchisio; Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Lemina, CuadradoFransa Ligi'nde Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde zirvede yer alan ve Avrupa'da bu sezon herkesi şaşırtan Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. İki takım da genç isimleriyle ön planda bir anda Avrupa devlerinin transfer listesine giren Mbappe, 40 maçta 26 golün yanına 5 de asist koymayı başardı. Barcelona eşleşmesinin yıldızı olan Dybala'nın 39 karşılaşmada 17 golü ve 6 da asisti var.Çeyrek finalde 3-2 ve 3-1'lik skorlarla Borussia Dortmund'u eleyerek son 4'e kalan Monaco'da sakatlıkları sebebiyle Djibril Sidibe, Guido Carrillo ve Boschilia forma giyemiyor. Bir önceki turda Barcelona'yı eleyerek şaşırtan ve herkesin korkulu rüyası haline gelen Juve'de de sezonu kapatan 21 yaşındaki Hırvat oyuncu Marco Pjaca'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sami Khedira, bu kritik mücadelede forma hiyemiyor.Gözler ise iki takımın genç yıldızlarında olacak. 18 yaşındaki Mbappe, Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 mücadelede 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 23 yaşındaki Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 4 gol kaydetti.Monaco-Juventus maçı saatbaşladı vekanalından canlı olarak yayınlanıyor.Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi. İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.