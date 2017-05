"Derbide Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz"

Öncelikle Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenip sezonu şampiyonlukla kapatan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı ile ilgili konuşan Selim Kosif, şunları söyledi:



KOSİF, "SEZONU 2 KUPAYLA KAPATTIK"



"Ezeli rakibimiz Galatasaray'ı 3 maç sonunda 3-0 yenerek şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın voleybol takımı olarak güzel bir sezon geçirdik. İyi bir takım ve oyuncular ile birlikte güzel bir sinerji de yakalayarak sezonu 2 kupada şampiyon olarak kapattık. Bakıldığında bizden çok daha bütçeli takımlar vardı ligde. Eczacıbaşı Vitra ya da VakıfBank gibi ama 2 kupayı da biz aldık. Her şey para ile olmuyor, biraz da takım olmak önemli. Biz bence çok iyi bir takımız."



"BİRLİKTE FOTOĞRAF SPONTANE GELİŞTİ"



Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenerek şampiyon olarak tamamladığı maç sonunda her iki takım sporcularının birlikte verdiği fotoğraf hakkında da konuşan Selim Kosif, "Bu olay tamamen spontane gelişti. Olayı farklı anlatanlar oldu ama şöyle izah edeyim, 'Galatasaray 2'ncilik madalyasını almasının ardından biz de kupamızı almıştık. Bizim oyuncularımız orada basın mensuplarına kupa ile pozlar veriyordu. Galatasaraylılar da bir köşede duruyordu. Voleybol Federasyonu Üyesi Kurtaran Mumcu ile konuşurken, "Keşke iki takım birlikte poz verseler" cümlesi ortaya atıldı. Sonra Kurtaran Bey gitti Galatasaraylı oyuncu arkadaşlar ile görüştü ve böyle bir poz meydana geldi. Bence de çok güzel oldu. Sonuçta hepimizin Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşları var. Bizim şu an için Galatasaray ile bir sorunumuz yok zaten. Eski başkanları ile ilgili sorunumuz vardı o kadar. Galatasaray bizim her zaman dostumuz ve ezeli rakibimizdir. 110 yıldır biz varız ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça olacağız ve inşallah bu dostluk görüntülerini her maçta, her branşta görürüz. Bu görüntü için Kurtaran Mumcu ile birlikte biz uğraştık biraz ama bence güzel oldu" şeklinde konuştu.



KOSİF, "SEYİRCİ OLMAYINCA HAKEM BASKI ALTINA ALINAMIYOR"



Fenerbahçe Futbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Selim Kosif, özellikle son dönemlerde futbol maçlarına gelmeyen Sarı- Lacivertli taraftar ile ilgili de konuştu. Selim Kosif, "Türk futbolunun şu anki kötü durumu ve yönetilmesi tribünlere de yansıyor" dedi. Fenerbahçeli yönetici Kosif, "Bu olay aslında kısa süreli bir olay değil. Bakıldığında İtalya Ligi, bir dönem Avrupa'nın en başarılı ligiydi. Sonrasında bir şike operasyonu geçirdi ve İtalya futbolu bitme noktasına geldi. Hiç kimse İtalya Ligi'ne eski ilgiyi göstermiyor. Bunun sebebi orada yaşanan şike olayıdır. Aynısı bize de 2011 yılında yaşandı. Bu olay sonrası Türkiye'de ki insanların spora olan güvenini sarstılar. Türk futboluna artık kimse güvenmiyor. Bu olaylar da tribünlere yansıdı ve statlara gelen seyircilerin sayısını düşürdü. Şuan niye Beşiktaş'ın seyircisi var, çünkü statları yeni. Yeni hevesleri var onun doluluğu var. Ama böyle giderse onlarda önümüzdeki yıl bunun etkisini görecekler. Bence bir an önce Türk futbolunda ki bu çifte standardı kaldırmamız lazım. Son zamanlarda futbolda yaşanan olaylar bizleri üzüyor. TFF tarafından yapılan açıklamalarda bile bu çifte standardı görüyoruz. Geçen bir açıklama yapıldı TFF'den "Fenerbahçe menajerlere şu kadar para harcadı diye, Beşiktaş nerede ? Onlar harcamadı mı hiç ? Sizler düşünebiliyor musunuz federasyon başkanının bir takımdan 100 milyon TL alacağı var . O kulübün şampiyon olmasını ister tabii. Bunu maçlara gelen insanlar da görüyor. Hiç biri aptal değil. İnsanlar bunu görüyor. Futbola inançları kalmadığı için gelmiyorlar. Yoksa Fenerbahçe Kulübü spor kulübü olarak çok başarılı. Bakıldığında sporun her branşın da başarılı, şampiyon oyuncalar ve takımlarımız var. Fenerbahçe futbol takımına başarısız deniliyor ama Türkiye Kupasını aldığımızı düşünün ve Süper Ligi de 2'inci bitirdiğimiz takdirde hem de seyircisiz şekilde olacak. Fenerbahçe takımını birde seyircili düşünün bu sene hiçbir maçımızda seyirci yoktu. Bizim bu sene kaybettiğimiz en az 10 puan var seyirci yokluğundan ve hakemi baskı altına alamadığımız için. Biz bunları kaybetmeseydik şuan çok başarısız gösterilen takım lider olurdu" ifadelerini kullandı.



BAŞKANIMIZ HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYOR



Selim Kosif, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da haksız yere eleştirildiğini belirterek "Biz bütün branşlarda başarılı bir spor kulübüyüz. Özellikle başkanımız Aziz Yıldırım o kadar çok mesai harcıyor ki bu takımlarımızın başarısı için. Bakın ekonomik şartlar ortada. Sadece gelirler futboldan kaynaklanıyor. Biz 2011'den beni ezilmeye çalışılan bir takımız ama ayakta kalmaya çalışıyoruz. En ufak bir sponsor olmadan para harcıyoruz. Üstüne birde futbol maçlarına seyircide gelmiyor. Başkanımız inanılmaz özverili çalışmaları sayesinde şuan kulüp olarak en az borcu olan ve bence hala çok iyi yönetilen bir takımız. Ama maalesef bunu futbolda bu sene puan olarak göremedik. Bu durum futbolcularımız dan da olabilir ama en çok seyircimizden dolayı kaynaklanıyor" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ



Hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif, "Ben 35 yıldır tribünde olan iyi bir futbol taraftarıyım. Bu haftaki derbiden çok ümitliyim. Derbilerde çok rahat oynayan iyi bir takımız. Tek eksiğimiz seyirci konsantrasyonu alamadığımız maçlarda oynayamamak. Bakıldığında bu seneki derbilerde kötü bile oynasak gol yemedik. Ben pazar günü Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Artık bu lig biraz daha heyecanlanacak" değerlendirmesi yaptı.