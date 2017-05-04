Koeman'ın gönlünde Hollanda ve Barcelona yatıyor

Katalan basınına açıklamalarda bulunan Koeman, sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yerine aday gösterilmesinin hoşuna gittiğini belirterek, "Ben Barcelonalıyım. Bir oyuncu ve insan olarak içinde büyüdüğüm kulübe olan sevgimi herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, hedefleriyle ilgili olarak, "Gerçekleştirmek istediğim iki hayalim var. Biri, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmak. Bunu gerçekleştirebilirdim fakat Everton'daki konumum engel oldu. Diğeri ise bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Koeman, Barcelona'dan teknik direktörlük teklifi gelmesi durumunda tutumunun ne olacağı şeklindeki soruya, "Bu henüz bir varsayım. Futbolda da hayat ve iş dünyasında olduğu gibi her şeyi konuşabilir ve tartışabilirsiniz." şeklinde görüş belirtti.

Futbolculuk döneminde kullandığı etkili serbest vuruşlarla hafızalara kazınan 54 yaşındaki Koeman, Barcelona'nın yanı sıra Groningen, Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

Koeman, Hollanda Milli Takımı ve Barcelona'daki antrenörlük deneyimlerinin ardından Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarında teknik direktörlük yaptı.