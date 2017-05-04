Veselinovic ölüm döşeğinde

Giriş Tarihi: 4.5.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 16:10
Veselinovic ölüm döşeğinde

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Todor Veselinovic ölüm döşeğinde.

ARKADAŞINA GÖNDER
Veselinovic ölüm döşeğinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz