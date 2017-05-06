Adanaspor galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor'a 1 - 0 mağlup oldu. Adanaspor'un galibiyet golünü 20. dakikada Ramos kaydetti.

Adanaspor puanını 23'e çıkardı ancak bu galibiyete rağmen son sıradan kurtulamadı. 7. sıradaki Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

İLK YARI

6. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol taraftan yaptığı ortaya Aydın'ın vurduğu kafada, kaleci Karacic topu kornere çeldi.

20. dakika da Adanaspor ilk atağında golü buldu. Kazanılan karneri Tevfik arka direğe kullandı, topa yükselen Ramos kafa ile topu ağlara gönderdi 0-1.

27. dakika da Serdar'ın ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Velikonja, topu kaleci Karacıc'e nişanladı.

38. dakikada Orhan Şam'ın kafasında kaleci Karacıc topu son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

50.dakikada savunmadan seken top Vedat'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutu kaleci Karacıc'den döndü.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu Serdar Gürler kullandı. Kaleci Karacıc, topu 90'dan kornere çeldi.

57. dakika da Serdar Gürler ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Karacıc'de kaldı.

66. dakika da ceza sahasının sol tarafından Aydın'ın ortasına yükselen Vedat'ın kafasında top auta çıktı.

90+2. Dakikada Orhan Şam'ın pasına kaleci ile karşı karşıya kalan Palitsevıc'in şutunda topa son anda savunmadan Nelson müdahale etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Luccas xx, Palitevich xx, Orhan Şam xxx, Uğur xx, Serdar xxx, Scekiç x, ( 29.dk Kahalılı) xx, Milinkovic xx 35. Dk Vedat) xx, Aydın xx, Issah x, Etien Velikonja xx (59. dk Jonathan Ring) xx

Adanaspor: Karacıc xxxx, Ramos xxx,(82.dk Viera)x, Rodrigo xx, Mustafa xx, Tevfik xx, Silva xxx (59 dk Bekir) xx, Koman xx, Santos xx, Nelson xx,(74. Dk Ahmet Dereli) x, Ronei xx, Jose xx

Sarı Kartlar: Milinkovic, Jonathan Ring (Gençlerbirliği) Rodrigo (Adanaspor)

Goller: 20. Dk Ramos (Adanaspor)