Osmanlıspor, Karabükspor'a hazır

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 14:48
Osmanlıspor, Karabükspor'a hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Oyuncular antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 6'ya 3 top kapma oyunuyla idmanı sürdüren mor-sarılılar sonrasında ise iki takım halinde şut ve gol organizasyonları yaptı. Dar alanda 4 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla çalışma sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Engin Bekdemir, Aykut Demir ve Tugay Kacar idmana katılmazken, Luiz Carlos ise takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Osmanlıspor, yarın Karabük'te yapacağı son antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.

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Osmanlıspor, Karabükspor'a hazır
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