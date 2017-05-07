'dan şok !

Giriş Tarihi: 7.5.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 20:39
Talisca'dan şok hareket!

Spor Toto Süper Lig'deki dev derbide, 'ın yıldızı 'nın 'e yaptığı objektiflere yansıdı.

'ın yıldız oyuncusu , Fenerbahçe kalecisi 'e ilk yarıda gösterdi ve Volkan bunun üzerine oldukça sinirlendi. Fenerbahçe, Talisca'nın fotoğrafını medyaya gönderdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Talisca ve Volkan Demirel tartışması yaşandı. Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiye göre Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, kaleci Volkan Demirel'e orta parmak gösterdi. Bu üzerine de Volkan Demirel çılgına döndü. Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Fırat Aydınus'un yanına giden Volkan Demirel, ardından soyunma odası koridorunda Talisca'ya, "Neden böyle bir hareket yaptın? Bu hareketi yapmanın amacı neydi?" diye sordu ancak cevap alamadı

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Talisca'dan şok hareket!
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