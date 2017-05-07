Yazarlar Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Levent TÜZEMEN: Tudor çıkmalıydı
Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar; çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur.. Bu söz tam Tudor'a uyuyor.. Galatasaray
'ın bir oyuncusu olsaydım hakemden kırmızı kartını ister ve Bruma'yı oyundan alan Tudor'a o kırmızı kartı, "Tudor sen evine git"
diye gösterirdim...
Maalesef, "Demir perde" ülkelerinde doğup büyüyen teknik adamlarda yıldız oyunculara karşı ciddi bir kompleks oluyor.. Tudor da kompleksli bir insan.. Zaten Tudor geldiği günden itibaren Galatasaray'ın en etkili silahı Bruma'yı yok etmek için elinden geleni yaptı. Önce Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Fenerbahçe maçında Şener'in hücuma çıkmasını engelleyen Bruma'yı, "Ben karar verdim" diyerek anlamsızca oyundan aldı. Tudor gibi "Demir perde"
kökenli kompleksi hocalar yıldız oyuncuların ön plana çıkmasını istemez. Bursa'da Galatasaray'ın farklı galibiyetinde Bruma ön plana çıkınca Tudor çıldırdı ve Kasımpaşa
maçında çizgiye yakın oynamadığı "eften püften" bir gerekçeyle Bruma'yı 18'inci dakikada oyundan aldı.. Ve Bruma'nın çıkışı Galatasaray için Kasımpaşa maçında kırılma noktası oldu.. "Tudor'u yedirmem
" diyen Galatasaray başkanı Dursun Özbek hadi şimdi Hırvat hocanın arkasında dursun da görelim. Bir teknik adam kendi çıkarlarını, egolarını Galatasaray gibi büyük bir takımın önüne koyabilir mi? Antalya
bir gün önce kaybetmiş, Trabzonspor evinde yenilmiş Galatasaray kazandığında ciddi puan farkıyla Avrupa biletini cebine koyacak. Ama Tudor'un umrunda mı? Yönetimin istifaya çağrılması umurunda mı? Tudor denilen kompleksli adam Galatasaray'ı kendi öfkeleri ve egoları yüzünden yerle bir etti.. Kafa topu almayan, ters kademeye girmeyen, arkasına sürekli adam kaçıran ve çok kolay çalım yiyen Carole yine 2 golün baş sorumlusuydu. Kendini, Conte, Simeone gibi gören Tudor efendi iki golden sonra Linnes'i, Carole'ün yerine aldı..
Tolga dakika 9'da kart görmüştü ve riskli oynuyordu. Maçı okumayı bilmediği için Tolga'yı maalesef De Jong ya da Josue ile değiştirmeyi bile düşünmedi. Aklımdaki soru: Acaba Tudor "Verin paramı kovun beni"
diye mi yapıyor? Çünkü Tudor gibi "Demir perde"
kimlikli insanlar paracı olur..
Not
: Sırtına "G.Saraylı" apoleti yapıştırılan Özgür Yankaya "Ben Galatasaraylı değilim" dercesine rezil bir maç yönetti. Utan MHK, utan Yankaya..