'ın menajeri Hollanda'yı açıkladı!

Giriş Tarihi: 8.5.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 16:55
Advocaat'ın menajeri Hollanda'yı açıkladı!

'den sezon sonu ayrılacak olan Dick için Hollanda Milli Takımı açıklaması geldi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımının başına geçmesine günler kaldı... ile sezonu bitirecek olan 'ın önümüzdeki hafta Hollanda Futbol Federasyonuyla resmi anlaşma yapacağı açıklandı.

Advocaat'ın menajeri Rob Jansen, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Federasyon ile sözlü anlaşmaya vardık. Gelecek hafta da resmi anlaşmayı yapacağız." ifadelerini kullandı. Hollanda basını da Advocaat'ın 2017 Kasım ayına kadar Milli Takım antrenörü olacağını duyurdu.

Advocaat'ın Hollanda Milli Takımının başına geçtikten sonra yardımcılığını yapacak ismin de Ruud Gullit olduğu açıklanmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Advocaat'ın menajeri Hollanda'yı açıkladı!
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