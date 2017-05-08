SABAH Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU
FUTBOL HATAYI AFFETMİYOR
Futbol böyle bir oyun... Ukalalığı, şımarıklığı, hatayı affetmiyor. Hakemin bitiş düdüğü çalmadan maç bitmez. Bu cümleleri herkes yazar, herkes söyler. Ama şunu iyi görmek lazım: Sahanın içinde bir takım kaptanı vardır, bir de oyun kaptanı olmalı.
Maç bu şekle gelmiş, 30 saniye sonra bitecek. Üstelik rakip de iki kişi eksik. Sen böyle bir gol yersen, bunda kalecinin de hatası vardır, tüm takımın da hatası vardır.
Şimdi bu golün üstüne bin tane yorum yaparsınız. Fabri, topu tutmaya gitti, vurmaya gitse bu gol olmazdı. Fabri, çıkmasaydı arkadaşları zaten düello ediyordu, yine gol olmazdı.
Bütün Beşiktaş takımı, 11 kişi arkaya geçseydi, yine gol olmazdı.
Olmazdı oğlu olmazdı! Ama işte oluyor beyler!
Beşiktaş bu maçı kazansaydı 3 puan almış olacaktı, 2 puan kaybetti.
Ama Beşiktaş geçen hafta Başakşehir ile berabere kalsaydı 6 puan kazanmış olacaktı. Yani neresinden bakarsanız bakın Beşiktaş takımı, kendi yapıyor, kendi bozuyor. Demek ki bir noksanlık var.
İKİNCİ GOLÜ BULACAKSIN!
Fenerbahçe'nin beraberlik golüne bakın:
Ceza sahasında Beşiktaş'tan kaç kişi var, Fenerbahçe'den kaç kişi var? Fenerbahçe serbest vuruş kazanmış. Gidip bir Beşiktaşlı sarı kart görme pahasına topun önünde dursa bu golü yine yemezler. Bütün futbolcular da bunu yapabilir. Ama dedik ya sahada bir oyun kaptanı olmalı. Oğuzhan bunu yapamıyor.
Beşiktaşlılar, maçın içinde futbolun gerektirdiği işleri yaptılar. Ama bunu yaparken ikiyi bulacaksın. Gerekli yerlere topu atacaksın.
Mesela Quaresma... Son dakikalarda ceza sahası içinde rakibini çok iyi geçti. Ayağının içiyle arka tarafta bomboş durumdaki Talisca'yı görse Beşiktaş ikinciyi de atacaktı. Ama olmaz!
Kahraman olacak, golü kendi atacak ya. Gitti kaleye vurdu, Beşiktaş yüzde yüzlük pozisyonu kaybetti. Peki Fenerbahçeliler ne yaptı? Sadece koştular. Beşiktaş'ı bozmaya çalıştılar ama bozamadılar. Sonra kendileri bozuldu. Maçın stresi ve temposuna dayanamayıp peş peşe sarı kartlarla 9 kişi kaldılar. Ama sonunda yine rakibi bozdular.
'ŞAMPİ' DİYORLARDI, 'ŞAM' KALDI
Düşünün 1-0 öndesin, rakipten iki kişi fazlasın. Şimdi Beşiktaş takımı, başta Şenol Güneş olmak üzere kimseyi suçlamasın. Dönüp bir kendilerine, aynaya baksınlar. Yalnızca iyi oynamakla maçı kazanamazsın. Maçı kuralına göre oynayacaksın. Aslında Beşiktaş'a bu golün tehlikesi 7-8 dakika önce geldi. Emenike'yle... Tek topla 6-7 kişi oyundan düştüler.
Emenike iyi vursa gol olurdu ama top Fabri'nin üzerine gitti. Şu bir gerçek; rakibini yakalarsan parçalayacaksın. Yoksa işte böyle parçalanırsın. Beşiktaşlılar "Şampi..." diyorlardı tamam. "Şampi" de "şampi"nin "pi"si başkalarının eline geçti, şu an ellerinde "şam" kaldı!
ÇOK GÜZEL BİR DÖRT HAFTA BEKLİYOR BİZİ
Bu maçtan çıkan skor şunu gösteriyor: Artık biriki belli. Her şey normal giderse Fenerbahçe üç olacak. Ama dikkat edin her şey normal giderse. Ama bir veya ikinin kim olacağı belli değil. Güzel bir dört hafta bekliyor hepimizi.... Korku filmi gibi, kemanın telleri gibi! Birisi ağaçtan düşecek bakalım o kim olacak? Hakem Fırat Aydınus, aynı pozisyonlara bazı yerlerde sarı verdi, bazı yerlerde vermedi. Ama tıpa tıp aynı pozisyonlarda... Bu işi iki takıma karşı da yaptı. Yani eyyam yaptı. Sonlara doğru baktı ki olmuyor işler göstere göstere oluyor. Bu sefer kırmızılara girdi.