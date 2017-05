SABAH Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Futbol böyle bir oyun... Ukalalığı, şımarıklığı, hatayı affetmiyor. Hakemin bitiş düdüğü çalmadan maç bitmez. Bu cümleleri herkes yazar, herkes söyler. Ama şunu iyi görmek lazım: Sahanın içinde bir takım kaptanı vardır, bir de oyun kaptanı olmalı.Maç bu şekle gelmiş, 30 saniye sonra bitecek. Üstelik rakip de iki kişi eksik. Sen böyle bir gol yersen, bunda kalecinin de hatası vardır, tüm takımın da hatası vardır.Şimdi bu golün üstüne bin tane yorum yaparsınız. Fabri, topu tutmaya gitti, vurmaya gitse bu gol olmazdı. Fabri, çıkmasaydı arkadaşları zaten düello ediyordu, yine gol olmazdı.Bütün Beşiktaş takımı, 11 kişi arkaya geçseydi, yine gol olmazdı.Olmazdı oğlu olmazdı! Ama işte oluyor beyler!Yanineresinden bakarsanız bakın Beşiktaş takımı,kendi yapıyor, kendi bozuyor. Demek ki birnoksanlık var.Fenerbahçe'nin beraberlik golüne bakın:Fenerbahçe serbestvuruş kazanmış. Gidip bir Beşiktaşlı sarıkart görme pahasına topun önünde dursa bugolü yine yemezler. Bütün futbolcular da bunuyapabilir. Ama dedik ya sahada bir oyun kaptanıolmalı. Oğuzhan bunu yapamıyor.Beşiktaşlılar, maçın içinde futbolun gerektirdiği işleri yaptılar. Ama bunu yaparken ikiyi bulacaksın. Gerekli yerlere topu atacaksın.Mesela Quaresma... Son dakikalarda ceza sahası içinde rakibini çok iyi geçti. Ayağının içiyle arka tarafta bomboş durumdaki Talisca'yı görse Beşiktaş ikinciyi de atacaktı. Ama olmaz!Kahraman olacak, golü kendi atacak ya. Gitti kaleye vurdu, Beşiktaş yüzde yüzlük pozisyonu kaybetti.Düşünün 1-0 öndesin, rakipten iki kişi fazlasın. Şimdi Beşiktaş takımı, başta Şenol Güneş olmak üzere kimseyi suçlamasın. Dönüp bir kendilerine, aynaya baksınlar.Emenike iyi vursa gol olurdu ama top Fabri'nin üzerine gitti. Şu bir gerçek; rakibini yakalarsan parçalayacaksın. Yoksa işte böyle parçalanırsın. Beşiktaşlılar "Şampi..." diyorlardı tamam. "Şampi" de "şampi"nin "pi"si başkalarının eline geçti, şu an ellerinde "şam" kaldı!Bu maçtan çıkan skor şunu gösteriyor: Artık biriki belli. Her şey normal giderse Fenerbahçe üç olacak. Ama dikkat edin her şey normal giderse. Ama bir veya ikinin kim olacağı belli değil. Güzel bir dört hafta bekliyor hepimizi....Ama tıpa tıp aynı pozisyonlarda... Bu işi iki takıma karşı da yaptı. Yani eyyam yaptı. Sonlara doğru baktı ki olmuyor işler göstere göstere oluyor. Bu sefer kırmızılara girdi.