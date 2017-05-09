"Barcelona gibi oynadık"

5 sezonluk Süper Lig macerasında ilk kez bir maçta 6 gol kaydeden yeşil siyahlı ekip, bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet elde etti. Ligin ikinci yarısında ilk defa ilk 10 takım arasına girmeyi başaran Akhisar Belediyespor'da ara transferde Gaziantepspor'dan alınan Larsson ilk golünü eski takımına atarken yine devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi fileleri iki kez sarsıp, ilk defa bir maçta duble yaptı.

Öte yandan Tolunay Kafkas'ın görevden ayrılmasının ardından 26. haftada Akhisar Belediyespor'un başına geçen teknik direktör Okan Buruk'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan yeşil siyahlı ekip, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak 5 basamak tırmandı.



Bu arada Okan Buruk'un göreve gelmesinden önce 25 maçta 18 gol kaydeden yeşil siyahlı ekip, yeni steknik direktörü yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada rakip filelere 16 gol bırakarak maç başına 3.2 gol ortalaması yakaladı.



Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, 1 günlük tatilin ardından hazırlıklarına yarın başlayacak.



"BARÇA GİBİ OYNADIK"



Akhisar Belediyespor'un Sırp file bekçisi Milan Lukac, Gaziantepspor karşısında Barcelona gibi oynadıklarını söyledi. "Maçtan önce 10- kazanacağımızı söyleselerdi inanırdım ama doğrusu 6-0 gibi bir skoru kesinlikle beklemiyordum" diyen tecrübeli file bekçisi, "İlk yarıyı 1-0 önde kapattıktan sonrrda ikinci yarıda Barcolana gibi oynayıp farka gittik" dedi.



Yeşil siyahlı forma altında ilk golünü eski takımı Gaziantepspor'a atan Daniel Larsson ise Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra oynadıkları futboldan zevk almaya başladıklarını söyledi. Fileleri 2 defa havalandıran Cikalleshi, "Aslında ben 3 gol attığımı düşünüyorum ama ilk golde top Wallace'a çarparak filelere gittiği için hakem rakip oyuncuya yazmış" ifadesini kullandı.