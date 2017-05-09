Dzemaili, Montreal Impact'ta

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact, İtalyan ekibi Bologna'nın İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Montreal Impact Kulübünden yapılan açıklamada, Dzemaili'nin yıl sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Kariyerinde İtalya'da Bologna'nın yanı sıra Torino, Parma, Napoli ve Genoa gibi takımlarda top koşturan 31 yaşındaki Dzemaili, 2014'te Galatasaray'a transfer olmuştu.
Dzemaili, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol attı.
Normal sezonun ekim ayında sona ereceği MLS'te 9 karşılaşma sonunda 10 puan toplayan Montreal Impact, 11 takımlı Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.